Фотографи в Каннах показали зіпсовані зуби Джонні Деппа

Джонні зізнається, що йому начхати на голлівудські стандарти краси.

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59-річний американський актор Джонні Депп, який тріумфально повернувся на великі екрани в образі короля Людовіка XV у фільмі французької режисерки Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбаррі", що відкрив 76-й Каннський кінофестиваль, на килимовій доріжці потрапив у казус. Як виявилося, далеко не бідна знаменитість, що прославилася своїми ролями, а останнім часом – і картинами, не особливо шанує стоматологів. ЗМІ облетіли фото, де видно, що зуби зірки у дуже непривабливому стані.

Зубний ряд актора давно не бачив стоматолога Фото: Getty Images

Користувачі соцмереж помітили, що верхні зуби Джонні пожовтіли, а нижні взагалі справляють враження глибоко занедбаних. Це дуже відрізняється від порцелянового зубного ряду інших голлівудських зірок.

І нижні, і верхні зуби Деппа потребують лікування Фото: Getty Images

"Зуби Джонні Деппа волають про допомогу", "Здається, що зуби Джонні Деппа гниють", "Зуби Джонні Деппа буквально гниють", "Дуже-дуже надихає чистити зуби, користуватися зубною ниткою та шкребком для язика щоразу, коли бачу фотографію Джонні Деппа у Каннах", – пишуть у соцмережах коментатори.

Проте сам Депп відкрито зізнається, що йому начхати на Голлівуд та його стандарти краси. За його словами, він абсолютно не має великої потреби жити в Лос-Анджелесі, ближче до "фабрики мрій".

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп вирішив купити паб у Великій Британії, де в нього давно є будинок, а його колишня дружина Ембер Герд після програної судової тяганини поїхала до Іспанії разом з маленькою донькою Уною.