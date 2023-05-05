Ембер Герд поїхала із США, – ЗМІ

Після програшу в суді Джонні Деппу у справі про наклеп акторка буквально зникла з радарів.

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37-річна американська акторка Ембер Герд переїхала в передмістя Мадрида (Іспанія) зі своєю дворічною дочкою, водночас її подруга письменниця Єва Барлоу залишилася в США, повідомляє Daily Mail. За інформацією журналістки видання Елісон Бошофф, Ембер не з'являлася у ЗМІ після програшу в суді колишньому чоловікові Джонні Деппу у червні минулого року, і за цей час у її житті відбулися суттєві зміни.

"Я можу повідомити, що Герд пішла з Голлівуду й непомітно переїхала в Іспанію зі своєю маленькою дочкою Уною. Подруга сказала: "Вона розмовляє двома мовами, іспанською теж, і щаслива там, виховуючи дочку далеко від усього галасу". Я не думаю, що вона не поспішає повернутися на роботу до Голлівуду, але вона, ймовірно, повернеться, коли настане час, для правильного проєкту", — пише авторка.

У липні минулого року Ембер продала свій будинок у Юкка-Веллі, що в штаті Каліфорнія, за 1,1 мільйона доларів, що майже вдвічі вище за ту ціну, яку вона заплатила за нього під час купівлі. У жовтні акторка з Євою Барлоу відпочивала на Майорці, де потрапила в об'єктиви папараці. Ходили чутки, що на той час вона жила в орендованому будинку на острові. Тепер Герд оселилася за межами Мадрида.

Після скандалу із судом акторка практично не знімалася. Її останні на сьогодні проєкти — "Аквамен і втрачене королівство", а також низькобюджетна стрічка "У вогні".

Не виключено, що Герд розлучилася з Барлоу. Привід для таких чуток вона дала, коли опублікувала есе на Substack, де говорилося, що вона "шукає оптимізм наприкінці року, що змінив життя".

Ембер Герд із дочкою Уною

"Сьогодні мені нагадали чудовий уривок із вірша Халіла Джебрана про те, чому силу потрібно підживлювати й пожвавлювати в нас самих, часто наодинці", — серед іншого відзначила Ембер.

А ось у колишнього чоловіка Герд, Джонні Деппа, життя вирує. Він нещодавно провів відпустку на своєму острові Літл-Перрот-Кей на Багамах із Сандрою, вдовою приятеля Джеффа Бека, та її подругою Венді, мамою співака Джосса Стоуна.

22 та 23 травня актор виступить на благодійному вечорі Джеффа Бека на підтримку благодійних організацій із захисту тварин у Королівському Альберт-Холі в Лондоні. Пізніше влітку він повернеться в кіно для роботи як режисер над фільмом про Модільяні, а потім вирушить у турне зі своїм гуртом The Hollywood Vampires. Крім того, в мережі вже з'явився перший тизер фільму "Фаворитка", де Джонні зіграв французького короля.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп і Ембер Герд нарешті врегулювали свої позови про наклеп.