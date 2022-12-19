Зійшлися на мільйоні. Джонні Депп та Ембер Герд нарешті врегулювали свої позови про наклеп

Ембер заплатить колишньому чоловікові мільйон доларів і "продовжуватиме жити своїм життям".

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Джонні Депп і Ембер Герд нарешті врегулювали позови про наклеп одне проти одного: акторка заплатить колишньому чоловікові Деппу один мільйон доларів, поклавши край найскандальнішому шлюборозлучному процесу Голлівуду. Про це пише Daily Mail.

Страхова компанія Герд виплатить Деппу мільйон доларів за припинення справи. І разом з тим немає жодних обмежень з приводу того, що акторка може говорити про колишнього чоловіка та своє розлучення.

Однак вона, як повідомляють представники Герд, "з нетерпінням чекає на можливість продовжити своє життя, як вона планувала зробити шість років тому".

"Вона хоче залишити цей неприємний епізод позаду і повернутися до того, що вона любить у житті; її кар'єра, її сім'я та її справи", — повідомило джерело.

[ + – ] Ембер Герд у залі суду Фото: Getty Images

У гучній заяві, опублікованій Герд в Instagram, вона заявила, що "моє життя, яким я його знала, було зруйноване" судовими справами.

Вона додала, що втратила будь-яку віру в правосуддя в американській правовій системі, порівнюючи це зі поводженням з нею в британських судах, і заявила, що її колишній чоловік виграв у залі суду Вірджинії через голосування присяжних, які віддали свій голос "за популярність і влада над розумом".

Їй довелося продати свій будинок у Лос-Анджелесі, щоб фінансувати судовий процес, вона не хотіла ризикувати втратити ще більше. Це врегулювання означає, що її страхова компанія візьме на себе оплату Джонні Деппу.

"Я приймаю це рішення, втративши віру в американську правову систему, де мої незахищені свідчення служили розвагою та кормом для соціальних мереж. Після довгих роздумів я прийняла дуже важке рішення врегулювати справу про наклеп, порушену проти мене моїм колишнім чоловіком у Вірджинії", — написала Ембер Герд.

[ + – ] Джонні Депп у залі суду Фото: Getty Images

Юридичні команди Герд та Деппа обговорювали, як можна розв'язати питання мирно, щоб уникнути болісного третього судового розгляду після того, як Герд подала апеляцію.

"Для мене важливо сказати, що я ніколи не обирала це. Я захищала свою правду, і водночас моє життя, яким я його знала, було зруйноване. Осуди, з якими я зіткнулася в соціальних мережах, — це розширена версія того, як жінки знову стають жертвами, коли вони заявляють про себе, тепер я, нарешті, маю можливість звільнитися від того, від чого я намагалася відмовитися понад шість років тому, і на умовах, на які я можу погодитися, це не акт поступки. Нема ніяких обмежень щодо мого голосу, який звучатиме і далі", — заявила Герд.

[ + – ] Пост Ембер Герд у соцмережі

Вона визнала, що розорена та виснажена і більше не може виступати у суді. Очікується, що Депп зробить власну заяву найближчим часом.

Хоча зірка "Піратів Карибського моря" намагався відновити свою кар'єру, ясно, що тривалий судовий процес справив на неї величезний вплив, включаючи звільнення актора з франшизи "Фантастичні звірі" після судового розгляду в Лондоні.

Нагадаємо, 11 квітня 2022 року у Вірджинії розпочався шеститижневий судовий процес, на якому обговорювалися звинувачення у жорстокому поводженні, висловлені протягом стосунків пари. Пара одружилася 2015 року, але розлучилася у 2017.

1 червня 2022 року суддя зобов'язав її виплатити колишньому чоловікові 10,3 мільйона доларів. Герд заявила, що вона не має таких грошей.