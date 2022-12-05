Апеляція на 68 сторінок. Ембер Герд знову подала до суду на Джонні Деппа

Команда юристів Джонні Деппа також подала апеляцію на рішення суду у Вірджинії.

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36-річна американська актриса Ембер Герд, яка програла в червні цього року справу про наклеп своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу, вимагає нового судового розгляду. Вона подала апеляцію на 68 сторінок до судів Вірджинії з проханням скасувати рішення або провести новий судовий процес, повідомляє Daily Mail.

За словами актриси, виключення деяких з її терапевтичних записів, у яких вона повідомила про жорстоке поводження з боку Деппа, призвело до несправедливого судового розгляду. Записи виключила суддя з Вірджинії Пенні Азкарате.

В апеляції адвокати Герд стверджують, що суд "неправомірно заборонив присяжним розглядати кілька випадків, коли Герд повідомила медичного працівника про насильство Деппа".

"Якщо не скасувати, виняток судом першої інстанції одночасних повідомлень про домашнє насильство медичним працівникам ускладнить іншим жертвам насильства доведення тверджень про насильство і, ймовірно, утримає їх від висування вперед. Це зауваження, якщо залишити його в силі, безсумнівно, вплине на стримування жінок, які захочуть розповісти про насильство за участю впливових чоловіків", — йдеться у заяві.

Вони додали, що ця справа ніколи не мала передаватися до суду, тому що інший суд вже дійшов висновку, що Депп неодноразово ображав Герд, посилаючись на рішення Високого суду Сполученого Королівства за окремим позовом про дифамацію.

Група юристів, до складу якої входять інші адвокати, а не ті, які представляли її під час судового процесу, також стверджувала, що судовий процес, який відбувався у Ферфаксі, штат Вірджинія, мав відбуватися у Каліфорнії, де колись одружена пара жила разом.

Зі свого боку, адвокати Деппа теж подали апеляцію у справі, стверджуючи, що єдиний пункт звинувачення у наклепі проти Герд, за яким його визнано винним, був "помилковим".

"Рішуче позитивний вердикт присяжних за всіма трьома наклепницькими заявами, зазначеними в його скарзі, повністю виправдав пана Деппа і відновив його репутацію".

Обидва апеляційні запити будуть розглянуті групою суддів. Залежно від того, яка команда юристів переможе, Депп чи Герд можуть передати справу до Верховного суду штату.

Нагадаємо, судові розгляди колишнього подружжя стали основою документального фільму.