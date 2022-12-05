Апелляция на 68 страниц. Эмбер Херд снова подала в суд на Джонни Деппа

Команда юристов Джонни Деппа тоже подала апелляцию на решение суда в Вирджинии.

Related video

36-летняя американская актриса Эмбер Херд, проигравшая в июне этого года дело о клевете своему бывшему мужу Джонни Деппу, требует нового судебного разбирательства. Она подала апелляцию на 68 страниц в суды Вирджинии с просьбой отменить решение или провести совершенно новый судебный процесс, сообщает Daily Mail.

По словам актрисы, исключение некоторых из ее терапевтических записей, в которых она сообщила о жестоком обращении со стороны Деппа, привело к несправедливому судебному разбирательству. Записи были исключены судьей из Вирджинии Пенни Азкарате.

В апелляции адвокаты Херд утверждают, что суд "неправомерно запретил присяжным рассматривать несколько случаев, когда Херд сообщила медицинскому работнику о насилии Деппа".

"Если не отменить, исключение судом первой инстанции одновременных сообщений о домашнем насилии медицинским работникам затруднит другим жертвам насилия доказывание утверждений о насилии и, вероятно, удержит их от выдвижения вперед. Это замечание, если оставить его в силе, несомненно, окажет сдерживающее воздействие на других женщин, которые захотят рассказать о насилии с участием влиятельных мужчин", – говорится в заявлении.

Они добавили, что это дело никогда не должно было передаваться в суд, потому что другой суд уже пришел к выводу, что Депп неоднократно оскорблял Херд, ссылаясь на решение Высокого суда Соединенного Королевства по отдельному иску о диффамации.

Группа юристов, в состав которой входят другие адвокаты, а не те, которые представляли ее во время судебного процесса, также утверждала, что судебный процесс, который проходил в Фэрфаксе, штат Вирджиния, должен был проходить в Калифорнии, где когда-то женатая пара жила вместе.

В свою очередь адвокаты Деппа тоже подали апелляцию по делу, утверждая, что единственный пункт обвинения в клевете против Херд, по которому он признан виновным, был "ошибочным".

"Решительно положительный вердикт присяжных по всем трем клеветническим заявлениям, указанным в его жалобе, полностью оправдал господина Деппа и восстановил его репутацию".

Оба апелляционных запроса будут рассмотрены группой судей. В зависимости от того, какая команда юристов победит, Депп или Херд могут передать дело в Верховный суд штата.

Напомним, судебные разбирательства бывших супругов стали основой документального фильма.