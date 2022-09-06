"Джонни против Эмбер". Миру покажут фильм о разборках Деппа и Херд

Двухсерийный проект станет продолжением фильма "Джонни против Эмбер", который был выпущен в 2021 году.

Судебные разбирательства Джонни Деппа с его бывшей женой по делу о клевете вызвали настолько серьезное внимание общественности, что канал Discovery + уже анонсировал двухсерийный документальный фильм, посвященный этой истории, сообщает Metro.

Проект "Джонни против Эмбер: Суд в США" должен выйти в эфир на Discovery + в этом месяце в качестве продолжения фильма "Джонни против Эмбер", где рассказывается о судебном иске Деппа о клевете против The Sun в 2020 году за то, что тот назвал его "избивающим жену".

Если в Лондоне Джонни суд с треском проиграл, то процесс в США стал для него триумфальным. Депп не только победил, но и сумел вернуть себе утраченные позиции в общественном сознании, а его карьера заиграла новыми красками.

Согласно пресс-релизу Discovery +, документальный сериал представит "криминалистический отчет о ключевых доказательствах и поворотных моментах дела с обеих сторон", а также "в графических деталях рассмотрит борьбу внутри неблагополучного и бурного тандема звезд первого эшелона". В него войдут интервью с адвокатами Деппа, репортерами и экспертами по правовым вопросам.

Первый эпизод освещает судебный процесс со стороны Деппа, исследуя его "жестокое детство и зависимость от наркотиков", чтобы представить "альтернативную версию событий, которая показывает, что Джонни сам стал жертвой домашнего насилия". Вторая часть сериала будет посвящена стороне Херд, в том числе "ее подробному описанию предполагаемого сексуального насилия, впервые рассказанному на камеру" и тому, как "защитники Деппа безжалостно атаковали ее через социальные сети".

Депп подал в суд на 36-летнюю Херд на $50 миллионов после того, как в статье Washington Post в 2018 году подробно описывался ее опыт сексуального насилия, несмотря на то, что она не упомянула его имя в статье. Актриса подала встречный иск на $100 миллионов против Деппа за то, что он якобы организовал против нее "клеветническую кампанию".

После шестинедельного судебного разбирательства присяжные пришли к выводу, что Херд оклеветала Деппа по всем трем пунктам. Ей присудили выплатить бывшему мужу $10 миллионов в качестве компенсации за ущерб и еще $5 миллионов в качестве штрафных санкций, последний из которых позже был снижен до установленного законом лимита штата в $350 тысяч.

Напомним, Депп эффектно появился на MTV Video Music Awards, заявив, что ему нужна работа. В скором времени Депп снимет свой первый за последние 25 лет фильм в качестве режиссера, а также сыграет французского короля в фильме "Фаворитка".