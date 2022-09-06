"Джонні проти Ембер". Світу покажуть фільм про сварку Деппа та Герд

Двосерійний проєкт стане продовженням фільму "Джонні проти Ембер", випущеного у 2021 році.

Судові розгляди Джонні Деппа з його колишньою дружиною у справі про наклеп викликали настільки серйозну увагу громадськості, що канал Discovery+ вже анонсував двосерійний документальний фільм, присвячений цій історії, повідомляє Metro.

Проєкт "Джонні проти Ембер: Суд у США" має вийти в ефір на Discovery+ цього місяця як продовження фільму "Джонні проти Ембер", де розповідається про судовий позов Деппа про наклеп проти The Sun у 2020 році за те, що той назвав його тим,"хто б'є дружину".

Якщо в Лондоні Джонні суд із тріском програв, то процес у США став для нього тріумфальним. Депп не лише переміг, але й зумів повернути собі втрачені позиції в суспільній свідомості, а його кар'єра заграла новими фарбами.

Згідно з пресрелізом Discovery+, документальний серіал представить "криміналістичний звіт про ключові докази та поворотні моменти справи з обох сторін", а також "у графічних деталях розгляне боротьбу всередині неблагополучного та бурхливого тандему зірок першого ешелону". До нього увійдуть інтерв'ю з адвокатами Деппа, репортерами й експертами з правових питань.

Перший епізод висвітлює судовий процес із боку Деппа, досліджуючи його "жорстоке дитинство та залежність від наркотиків", щоб представити "альтернативну версію подій, яка показує, що Джонні сам став жертвою домашнього насильства". Друга частина серіалу буде присвячена стороні Герд, зокрема "її докладному опису передбачуваного сексуального насильства, вперше розказаному на камеру" й тому, як "захисники Деппа безжально атакували її через соціальні мережі".

Депп подав у суд на 36-річну Герд на $50 мільйонів після того, як у статті Washington Post у 2018 році докладно описувався її досвід сексуального насильства, незважаючи на те, що вона не згадала його ім'я в статті. Акторка подала зустрічний позов на $100 мільйонів проти Деппа за те, що він нібито організував проти неї "наклепницьку кампанію".

Після шеститижневого судового розгляду присяжні дійшли висновку, що Герд обмовила Деппа за всіма трьома пунктами. Їй присудили виплатити колишньому чоловікові $10 мільйонів як компенсацію за збитки та ще $5 мільйонів як штрафні санкції, останні з яких пізніше знизили до встановленого законом ліміту штату $350 тисяч.

Нагадаємо, Депп ефектно з'явився на MTV Video Music Awards, заявивши, що йому потрібна робота. Незабаром Депп зніме свій перший за останні 25 років фільм як режисер, а також зіграє французького короля у фільмі "Фаворитка".