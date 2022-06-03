Джонні Депп і Ембер Герд. Головні меми зіркового судового процесу

Як уже заведено в мережі: новий гучний скандал — нова порція мемів.

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Найскандальніше розлучення Голлівуду офіційно завершилося. Актор Джонні Депп отримав перемогу над своєю колишньою дружиною Ембер Герд, яка свого часу звинуватила його у домашньому насильстві. Акторка повинна виплатити екскоханому 15 млн доларів матеріальної та моральної компенсації за зруйновану кар'єру.

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І як уже заведено в мережі: чим гучніший скандал відбувається навколо відомих людей — тим більше мемів їхні фанати створять з цього приводу.

Віддані прихильниці Джонні Деппа святкують не так його перемогу та відновлення справедливості, як те, що актор тепер офіційно вільний, проте після одного з останніх засідань Джонні провів час зі своєю колишньою дівчиною, супермоделлю 90-х Кейт Мосс. То ж невідомо, наскільки довго серце Деппа буде вільне.

Українці через свої пережиті травми за останні місяці побачили в перемозі Деппа промінчик надії, що свого часу обов'язково переможе і Україна.

"Джонні Депп переміг. Переможе і Україна!" — пишуть користувачі мережі.

Зокрема віданні глядачі судових засідань Джонні Деппа та Ембер Герд висміяли суму, яку акторка повинна віддати колишньому чоловікові, адже, за офіційними даними, у неї немає таких грошей.

Пригадали також і колишнього коханця Герд, мільярдера Ілона Маска, у якого, за версією користувачів мережі, Ембер може попросити ці 15 млн доларів.

Нагадаємо, що Джонні Депп подавав позов на 50 млн доларів, тому сума могла бути набагато більшою.

Також фанати Джонні Деппа "познущалися" з Ембер, яка з 2016 року, за версією користувачів, перетворилася на справжнє чудовисько.

Хтось просто лаконічно привітав підписників з днем перемоги Джонні Деппа, використовуючи шаблони привітань у Вайбері.

Зокрема пригадали і найпопулярнішу роль Деппа — капітана Джека Горобця.

Фокус детально стежив за кожним поворотом гучного судового процесу. А в останньому великому матеріалі ми розписали усі подробиці розвитку сюжету розлучення однієї з найяскравіших пар Голлівуду.