Джонни Депп и Эмбер Херд. Главные мемы звездного судебного процесса

Как уже принято в Сети: новый громкий скандал — новая порция мемов.

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Самый скандальный развод Голливуда официально завершился. Актер Джонни Депп одержал победу над своей бывшей супругой Эмбер Херд, которая в свое время обвинила его в домашнем насилии. Актриса должна выплатить экс-возлюбленному 15 млн долларов материальной и моральной компенсации за разрушенную карьеру.

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И как уже принято в Сети: чем громче скандал происходит вокруг известных людей — тем больше мемов их фанаты создадут по этому поводу.

Преданные поклонницы Джонни Деппа празднуют не столько его победу и восстановление справедливости, сколько то, что актер теперь официально свободен, однако после одного из последних заседаний Джонни провел время со своей бывшей девушкой, супермоделью 90-х Кейт Мосс. Неизвестно, насколько долго сердце Деппа будет свободно.

Украинцы из-за своих пережитых травм за последние месяцы увидели в победе Деппа лучик надежды, что в свое время обязательно победит и Украина.

"Джонни Депп победил. Победит и Украина!" – пишут пользователи Сети.

В частности, преданные зрители судебных заседаний Джонни Деппа и Эмбер Херд высмеяли сумму, которую актриса должна отдать бывшему мужу, ведь, по официальным данным, у нее нет таких денег.

Вспомнили также и бывшего любовника Херд, миллиардера Илона Маска, у которого, по версии пользователей Сети, Эмбер может попросить эти 15 млн долларов.

Напомним, что Джонни Депп подавал иск на 50 млн долларов, поэтому сумма могла быть гораздо больше.

Также фанаты Джонни Деппа "поиздевались" с Эмбер, которая с 2016 года, по версии пользователей, превратилась в настоящее чудовище.

Кто-то просто лаконично поздравил подписчиков с днем победы Джонни Деппа, используя шаблоны поздравлений в Вайбере.

В частности, вспомнили и самую популярную роль Деппа — капитана Джека Воробья.

Фокус подробно следил за каждым поворотом громкого судебного процесса. А в последнем большом материале мы расписали все подробности развития сюжета развода одной из самых ярких пар Голливуда.