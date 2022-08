Джонні Депп з'явився на MTV Video Music Awards в образі Місячної людини (відео)

Поява Деппа викликала неоднозначну реакцію в мережі.

59-річний американський актор Джонні Депп, який нещодавно виграв суд проти колишньої дружини Ембер Герд і повернув собі добре ім'я, намагається надолужити кілька пропущених років через його "скасування". Черговий перфоманс знаменитості на публіці вийшов таким, що про нього ще довго не забудуть, проте він викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Ідеться про появу Деппа на церемонії MTV Video Music Awards у залі Prudential Center у Ньюарку (Нью-Джерсі).

Голограма актора здійнялася в повітрі над багатотисячною публікою у вигляді культового логотипу музичного каналу Moonman.

"Я просто хочу, щоб ви, хлопці, знали, що я доступний для днів народження, бар-міцви, бат-міцви, весіль, поминок, будь-яких речей, які вам потрібні", — сказав Депп.

Посилаючись на свою драму з колишньою дружиною Герд, через яку він втратив ролі в кіно та зазнав величезних репутаційних збитків, актор пожартував:

"І знаєте що? Мені потрібна була робота, — потім він додав: — VMA, давайте повернемося до чортової музики, чи не так".

Депп поділився фрагментом відео у своєму акаунті в Instagram і написав у підписі до своїх приблизно 27,5 мільйона підписників: "Вгадайте, хто? #ВМА".

Користувачі по-різному відреагували на таку появу Джонні.

"MTV таке огидне ла*но з Джонні Деппом", "Чорт забирай, MTV за те, що надало Джонні Деппу платформу", "Джонні Депп такий кумедний, і я такий щасливий бачити, як він уникає негативної ненависті й брехні", – пишуть у коментарях до відео.

Перфоманс на церемонії MTV Video Music Awards став першою великою появою Джонні на американському телебаченні з того часу, як у 2017 році він був гостем ток-шоу Джиммі Кіммела в прямому ефірі. З того часу на нього посипалися неприємності через обвинувачення Ембер Герд у домашньому насильстві та "скасування" в Голлівуді.

MTV запустили 1 серпня 1981 року з кадрами НАСА про історичну посадку "Аполлона-11" у 1969 році зі встановлення прапора MTV на Місяці. За цими першими зображеннями слідувало перше музичне відео Video Killed The Radio Star by the Buggles.

Місячна людина була центральним елементом статуї переможця VMA, а у 2017 році мережа представила новий дизайн "Місячної людини" на відзначення свого 40-річчя.

Нагадаємо, Джонні Депп зніме свій перший за останні 25 років фільм як режисер, а також зіграє французького короля у фільмі "Фаворитка".