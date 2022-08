Джонни Депп появился на MTV Video Music Awards в образе Лунного человека (видео)

Появление Деппа вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

59-летний американский актер Джонни Депп, недавно выигравший суд против бывшей жены Эмбер Херд и вернувший себе доброе имя, вовсю старается наверстать несколько пропущенных лет из-за его "отмены". Очередной перфоманс знаменитости на публике получился таким, что о нем еще долго не забудут, однако оно вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Речь идет о появлении Деппа на церемонии MTV Video Music Awards в зале Prudential Center в Ньюарке (Нью-Джерси).

Голограмма актера воспарила в воздухе над многотысячной публикой в виде культового логотипа музыкального канала Moonman.

"Я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я доступен для дней рождения, бар-мицвы, бат-мицвы, свадеб, поминок, любых вещей, которые вам нужны", – произнес Депп.

Ссылаясь на свою драму с бывшей женой Херд, из-за которой он потерял роли в кино и понес огромные репутационные убытки, актер пошутил:

"И знаете что? Мне нужна была работа". Затем он добавил: "VMA, давайте вернемся к чертовой музыке, не так ли".

Депп поделился фрагментом видео в своем аккаунте в Instagram и написал в подписи к своим примерно 27,5 миллионам подписчиков: "Угадайте, кто? #ВМА'.

Пользователи по-разному отреагировали на такое появление Джонни.

"MTV такое отвратительное де**мо с Джонни Деппом", "Черт возьми, MTV за то, что предоставило Джонни Деппу платформу", "Джонни Депп такой забавный, и я так счастлив видеть, как он уходит от негативной ненависти и лжи"", – пишут в комментариях к видео.

Перфоманс на церемонии MTV Video Music Awards стал первым крупным появлением Джонни на американском телевидении с тех пор, как в 2017 году он был гостем ток-шоу Джимми Киммела в прямом эфире. С тех пор на него посыпались неприятности из*за обвинений Эмбер Херд в домашнем насилии и "отмена" в Голливуде.

MTV был запущен 1 августа 1981 года с кадрами НАСА об исторической посадке Аполлона-11 в 1969 году с водружением флага MTV на Луне. За этими первыми изображениями последовало первое музыкальное видео Video Killed The Radio Star by the Buggles.

Лунный человек был центральным элементом статуи победителя VMA, а в 2017 году сеть представила новый дизайн "Лунного человека" в ознаменование своего 40-летия.

Напомним, Джонни Депп снимет свой первый за последние 25 лет фильм в качестве режиссера, а также сыграет французского короля в фильме "Фаворитка".