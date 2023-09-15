На MTV Video Music Awards 2023 показали ролик Мадонны, запрещенный 34 года назад (видео)

Артистка поблагодарила компанию Pepsi за то, что там "наконец осознали гениальность сотрудничества".

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65-летняя американская поп-певица Мадонна поделилась на своей странице отрывком рекламного ролика Pepsi "Like A Prayer", снятого в 1989 году, который вызвал большой скандал и был отменен. После того как полную версию видео показали на недавней церемонии награждения MTV Video Music Awards 2023, артистка отметила, что только сейчас публика и критики по-настоящему оценили ее работу.

"34 года назад я сняла рекламу Pepsi в честь выхода моей песни Like a Prayer. Рекламу тут же отменили, когда я отказалась менять сцены в видео, где целую черного святого или сжигаю кресты. Так началась моя блестящая карьера художника, отказывающегося идти на компромисс со своей творческой честностью. Спасибо @pepsi за то, что наконец осознали гениальность нашего сотрудничества", – подписала пост Мадонна.

Черно-белый рекламный ролик показывает совсем молодую артистку, которая сидит в кресле перед телевизором и смотрит видео с собой. Она снимает себя, танцующую на улице ночью. На ней – множество серебряных цепочек и цепей с крестами и ее фирменный топ-бюстье.

Двухминутный рекламный ролик впервые вышел в эфир 2 марта 1989 года – за день до выхода клипа на песню Like A Prayer. За него Pepsi заплатил Мадонне свыше пяти миллионов долларов. Однако вскоре после выхода на экраны видео Like A Prayer быстро вызвало споры, поскольку расстроило религиозные группы своими образами и сексуальными темами.

В следующем месяце Pepsi решила отказаться от рекламы Мадонны, потому что компанию завалили жалобы потребителей, которые ошибочно полагали, что музыкальное видео и реклама Pepsi — это одно и то же.

В своем заявлении тогдашний представитель Pepsico Inc. Тод Маккензи пояснил:

"Когда у вас есть реклама, которая сбивает людей с толку или беспокоит их, имеет смысл просто убрать эту рекламу".

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Полная версия скандального ролика

Like A Prayer стал ведущим синглом с четвертого одноименного студийного альбома Мадонны и три недели подряд возглавлял чарт Billboard Hot 100.

Официальный клип на песню Like A Prayer

В этом году Мадонны не было на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, поскольку она активно готовится к своему юбилейному туру Celebration.

Ранее Фокус писал, что певица попала в больницу, из-за чего ей пришлось перенести старт тура.