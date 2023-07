Мадонна "довела себя", пытаясь конкурировать с более молодыми звездами

Друзья и близкие поп-звезды считают, что ее проблемы со здоровьем начались из-за попытки конкурировать с молодым поколением.

Люди из близкого окружения 64-летней американской певицы Мадонны считают, что она "довела себя" до госпитализации с последующим лечением в отделении интенсивной терапии, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами сцены, такими как Тейлор Свифт и Пинк. Об этом пишет PageSix.

Королева поп-музыки изнурила себя физически, готовясь к масштабному туру "Celebration" в честь 40-летия своей музыкальной карьеры. Регулярные нагрузки и репетиции привели к внезапному обмороку и многодневной интубации, рассказали инсайдеры.

"Обратный отсчет был действительно запущен. Мадонна поставила все свои фишки на один номер, которым был этот тур, — сообщил таблоиду анонимный источник. — Она работала сверхурочно, но явно выгорела, и окружающие вежливо напоминали ей, что ей уже не 45, не говоря уже о 25. Ей нужно было идти в ногу со временем. Так сильно давить на себя было чрезвычайно рискованно".

Мадонна Фото: Instagram madonna

И 33-летняя Тейлор Свифт и 43-летняя Пинк отправились в свои недавние громкие туры, характеризующиеся потрясающим зрелищем — Свифт дает четырехчасовые шоу, в то время как Пинк ошеломляет поклонников воздушными трюками над головами зрителей.

Чтобы соревноваться молодыми звездами, Мадонна все свободные время уделяла репетициям, которые постепенно сказывались на ее здоровье. Близкие певицы замечали ее излишние старания и опасались, что это может привести к судьбе, подобной судьбе Майкла Джексона, который умер в преддверии своего тура "This Is It" в 2009 году.

"Мадонна была в хорошем настроении перед инцидентом, но некоторые друзья посоветовали ей остановиться и найти время для отдыха из-за изнурительного графика, который у нее был впереди", — сказал источник.

Напомним, сыновья 64-летней американской певицы Мадонны, Дэвид Банда и Рокко Ричи, были замечены около квартиры звезды в Верхнем Ист-Сайде.

Также Фокус писал, что на прошлой недели Мадонну выписали из больницы.