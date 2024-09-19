Королева Дании Маргрете оказалась в больнице после падения в замке

Жизни Ее Величества ничего не угрожает, но пока что она остается под присмотром врачей.

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84-летняя королева Дании Маргрете, которая отреклась от престола в январе в пользу своего сына короля Фредерика, попала в больницу после того, как упала в своем замке Фреденсборг. Этот замок на голландском острове Зеландия – сезонное место отдыха датской королевской семьи, часто используемое в летние месяцы.

"Королева Маргрете была доставлена ​​в Rigshospitalet вчера вечером после падения в замке Фреденсборг. В связи с обстоятельствами королева чувствует себя хорошо, но временно госпитализирована для наблюдения", — сообщила Лене Баллеби, глава отдела коммуникаций датского королевского дома, в заявлении, распространенном датскими изданиями B.T. и Ekstra Bladet.

Сейчас ее состояние стабильное. но врачи еще хотят понаблюдать за ней.

20 сентября Маргрете, троюродная сестра королевы Елизаветы, должна была принять участие в мероприятии, посвященном 75-летию кафедры археологии в Университете Орхуса, но теперь отказалась от участия.

В последний раз на публике королева появлялась на церемонии вручения премии Рунгстедлунда 2024 года в музее Карен Бликсен в начале недели.

Несмотря на то, что в прошлом году она ушла в отставку, о чем сообщила в своей новогодней речи, монархиня остается активной и выполняет королевские обязанности вместе со своим сыном.

Королева Маргрете Фото: Getty Images

Она сказала, что одной из причин, по которой решила отказаться от престола, были проблемы со здоровьем, добавив, что в феврале 2023 года ей сделали операцию.

"Все прошло хорошо, благодаря опытному медицинскому персоналу, который заботился обо мне. Конечно, операция также заставила задуматься о будущем — пришло ли время передать ответственность следующему поколению", – заявила Ее Величество.

Она по-прежнему известна как Ее Величество королева Маргрете и может исполнять обязанности регента, если король Фредерик, королева Мария и наследный принц Кристиан находятся за границей, больны или в отпуске.

В Дании формальная власть принадлежит избранному парламенту и его правительству. Ожидается, что монарх будет оставаться выше партийной политики, представляя нацию традиционными обязанностями, начиная от государственных визитов и заканчивая присутствием на национальных праздниках.

Родившаяся в 1940 году, Маргрете на протяжении всей своей жизни пользовалась широкой поддержкой датчан, которые ценят ее тактичную и в то же время творческую личность. Премьер-министр ранее описывал ее как "олицетворение Дании".

Монарх попала в заголовки газет в 2022 году, когда лишила королевских титулов четверых детей своего младшего сына принца Иоахима.

У нее были близкие отношения со своей троюродной сестрой королевой Елизаветой II, обе – потомки королевы Виктории. Они очень подружились во время нескольких государственных визитов в страны друг друга на протяжении десятилетий. Последний раз Маргрете принимали в Виндзоре в 2000 году.

Ранее Фокус писал, что король Норвегии Харальд не отречется от престола, как королева Дании Маргрете.