Внуки датской королевы официально лишились титулов принцев и принцесс

Веб-сайт Датской королевской семьи обновился и дети принца Иоахима больше не являются принцами или принцессами по решению королевы Маргрете.

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Королевская семья Дании обновила свой сайт после смены титулов. Королева Маргрете II лишила четверых детей Иоахима титулов принцев и принцесс. Теперь на сайте они носят графские титулы и именуются "их превосходительствами". Об этом пишет Daily Mail.

82-летняя королева Маргрете объявила в сентябре, что четверо детей ее младшего сына, 53-летнего принца Иоахима, больше не смогут пользоваться титулами принца и принцессы после 1 января.

Она сказала, что это решение было принято для того, чтобы позволить 23-летнему Николаю, 20-летнему Феликсу, родившемуся от первого брака Иоахима, а также 13-летнему Хенрику и 10-летней Афине жить нормальной жизнью без королевских обязательств.

Вместо того, чтобы быть принцами и принцессами, они стали графами и графинями и теперь именуются "Их превосходительствами" — это изменение теперь отражено на веб-сайте королевской семьи.

На страницах веб-сайта "Королевская семья" и "Наследование престола" четыре молодых члена королевской семьи, сохранившие свои позиции в линии престолонаследия, упоминаются с их новыми титулами.

Принц Иоахим публично выступил с протестом, но его мать была неумолима.

В своем телевизионном новогоднем обращении королева Маргрете призналась: "То, что отношения с принцем Иоахимом и его женой принцессой Мари столкнулись с трудностями, причиняет мне боль. Трудности и разногласия могут возникнуть в любой семье, в том числе и в моей. Вся страна стала свидетелем этого".

Она добавила, что "уверена, что семья сможет войти в новый год вместе с уверенностью, пониманием и мужеством".

А вчера вечером королевская семья вместе собралась на новогодний ужин во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Принц Иоахим был замечен на роскошном мероприятии вместе со своей женой принцессой Мари, а также со своим братом, наследным принцем Фредериком и женой кронпринцессой Мэри, а также сестрой королевы принцессой Бенедикт.

В прошлом году принц Иоахим публично высказался против решения своей матери, утверждая, что его дети пострадали из-за решения бабушки и потеряли свою "индивидуальность".