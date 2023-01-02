Онуки данської королеви офіційно втратили титули принців і принцес

Вебсайт Данської королівської родини оновився і діти принца Йоакіма більше не є принцами чи принцесами за рішенням королеви Маргрете.

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Королівська родина Данії поновила свій сайт після зміни титулів. Королева Маргрете II позбавила чотирьох дітей Йоакіма титулів принців та принцес. Тепер на сайті вони носять графські титули та іменуються "Їхніми високоповажностями". Про це пише Daily Mail.

82-річна королева Маргрете оголосила у вересні, що четверо дітей її молодшого сина, 53-річного принца Йоакіма, більше не зможуть користуватися титулами принца та принцеси після 1 січня.

Вона сказала, що це рішення прийняте для того, щоб дозволити 23-річному Миколаю, 20-річному Феліксу, який народився від першого шлюбу Йоакіма, а також 13-річному Генріку та 10-річній Афіні жити нормальним життям без королівських зобов'язань.

Замість того, щоб бути принцами і принцесами, вони стали графами і графинями та тепер іменуються "Їх високоповажності" — ця зміна тепер відображена на вебсайті королівської родини.

На сторінках вебсайту "Королівська сім'я" та "Спадкування престолу" чотири молоді члени королівської родини, які зберегли свої позиції в лінії престолонаслідування, згадуються з їх новими титулами.

Принц Йоакім публічно виступив із протестом, але його мати була невблаганна.

У своєму телевізійному новорічному зверненні королева Маргрете зізналася: "Те, що стосунки з принцом Йоакімом та його дружиною принцесою Марі постали перед труднощами, завдає мені біль. Труднощі та розбіжності можуть виникнути у будь-якій родині, зокрема й у моїй. Вся країна стала свідком цього".

Вона додала, що "впевнена, що сім'я зможе увійти у новий рік разом із впевненістю, розумінням та мужністю".

А вчора ввечері королівська родина разом зібралася на новорічну вечерю у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Принц Йоакім був помічений на розкішному заході разом зі своєю дружиною принцесою Марі, а також зі своїм братом, наслідним принцом Фредеріком та дружиною кронпринцесою Мері, а також сестрою королеви принцесою Бенедикт.

Минулого року принц Йоакім публічно висловився проти рішення своєї матері, стверджуючи, що його діти постраждали через рішення бабусі та втратили свою "індивідуальність".