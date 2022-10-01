"Ти більше не принцеса". Данський принц Йоакім поскаржився, що над його дітьми знущаються в школі

Десятирічна дочка принца Афіна була позбавлена королівських титулів своєю бабусею, королевою Данії Маргрете II.

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Королева Данії Маргрете заявила, що четверо її онуків, діти її молодшого сина, принца Йоакіма, позбавляються королівських титулів і з 1 січня 2023 року більше не зможуть називатися принцами та принцесами. Їм залишиться лише графський титул Монпеза. З'ясувалося, що тепер молодших дітей Йоакіма "булять" у школі через рішення бабусі. Про це пише Daily Mail.

Принц Йоакім розповів, що його 10-річна дочка, поки що принцеса Афіна, була дуже засмучена. Бо інші діти у паризькій школі, де вона навчається, тепер над нею знущаються.

"Вони приходять і кажуть Афіні: це ти більше не принцеса?" — розповіли принц Йоакім і його дружина Марі журналістам.

Вони пообіцяли захищати своїх молодших дітей: Генріка й Афіну, але вся історія з позбавленням титулів уже стала публічною, тож це виявилося нелегко.

Титулів також втратили старші сини Йоакіма від першого шлюбу: принц Микола і принц Фелікс.

[ + – ] Діти принца Йоакіма, позбавлені титулів: Фелікс, Микола, Генрік та Афіна Фото: Instagram detdanskekongehus

Йоакім зазначив, що його повідомили про рішення матері за п'ять днів. Причому вона зробила це не особисто, а через своїх помічників. Тепер стосунки у колись дружній данській королівській сім'ї "ускладнилися".

"Діти були виставлені на публічне обговорення, за дуже короткий час. Це означає, що у нас, як у батьків, не було часу підготувати їх до змін і реакції людей", — зазначили принц Йоакім із дружиною.

Йоакім, який працює військовим аташе у посольстві Данії в Парижі, ще не спілкувався зі своїм старшим братом, кронпринцем Фредеріком. Він не поговорив також і з матір'ю.

Але дружина Фредеріка, кронпринцеса Мері вже заявила, що підтримує свекруху, заявивши, що хоч "зміни можуть бути надзвичайно важкими і можуть завдати шкоди, це не означає, що вони є неправильними".

Королева Маргрете, повідомляючи новину, сказала, що це принесе її онукам "користу в майбутньому". Їхні батьки стверджують, що бабуся "забрала у них їхню особистість".

Раніше принц датський Микола зізнався, що його шокували рішення бабусі. Однак позбавлення титулів не означає, що Микола, Фелікс, Генрік і Афіна втратять свої позиції в порядку наступності на престолі.

Наразі вони займають сьоме, восьме, дев'яте і десяте місця, але змістяться вниз, якщо у когось із дітей наслідного принца Фредеріка з'являться діти.