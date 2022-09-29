Королева Данії Маргрете позбавила чотирьох онуків королівських титулів

Тепер три принци та принцеса будуватимуть своє життя, "не обмежуючись обов'язками".

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82-річна королева Данії Маргрете позбавила чотирьох своїх онуків королівських титулів. Це стосується трьох принців: Миколая, Фелікса, Генріка та принцеси Афіни. Вона зробила це для того, щоб її онуки могли будувати своє життя, не обмежуючись королівськими обов'язками. Про це пише Daily Mail.

"Нащадки Його Королівської Високості принца Йоакіма можуть використовувати свої титули лише як граф і графиня Монпеза з 1 січня 2023 року", — повідомили в палаці.

Зміни торкнулися чотирьох дітей другого сина королеви — принца Йоакіма, графа Монпеза. Йоакім був одружений двічі.

Від першого шлюбу з Александрою Крістіною Менлі в принца двоє синів: 23-річний Миколай і 20-річний Фелікс.

[ + – ] Королева Маргрете з онуками Фото: Instagram detdanskekongehus

У 2008 році принц одружився з багатою спадкоємицею Марі Кавальє, яка народила йому сина Генріка (13 років) і Афіну, якій нещодавно виповнилося 10 років.

Після розпорядження бабусі діти принца Йоакіма втратить титули принців і принцес, а також до них не звертатимуться "Його/Її Високість".

У заяві, зробленій у середу, йдеться, що королева Маргрете сподівається, що цей крок дозволить її онукам "будувати своє власне життя, не обмежуючись особливими міркуваннями й обов'язками", які передбачає офіційна приналежність до данської королівської родини.

Маргрете зазначила, що давно міркувала про це рішення й дійшла висновку, що це піде їм на користь.

Наразі діти принца Йоакіма займають місця із сьомого по десяте в черзі на престол, і ці місця вони збережуть.

Онуки її старшого сина, спадкового принца Фредеріка, який одружений із принцесою Мері, яка народилася в Австралії, збережуть свої титули.

[ + – ] Королева Маргрете зі старшими онуками Фото: Instagram detdanskekongehus

Нагадаємо, принц Миколай будує модельну кар'єру. Він виходив на подіум у показі Dior Pre-Fall 2019, а також з'являвся на обкладинці Vogue Scandinavia.

Фелікс пішов стопами брата й також дебютував як модель.

Після смерті британської королеви Єлизавети II цього року Маргрете II стала монархом, який править найдовше серед монархів Європи, що нині живуть.

Європейські монархи називають її "тітка Дейзі" через її тісні особисті зв'язки з багатьма монархами, які правлять зараз.

Вона двоюрідна сестра шведського короля Карла XVI Густава та троюрідна сестра норвезького короля Гаральда V, і покійна королева була її чотириюрідною сестрою.

Маргрете — старша дитина Фрідріха IX із Данії та Інгрід зі Швеції. Вона стала спадкоємицею свого батька 1953 року, коли поправка до конституції дозволила жінкам успадковувати трон.

[ + – ] Весілля Маргрете та графа Анрі Марі Жана Андре де Лаборд де Монпеза в 1967 році Фото: Instagram detdanskekongehus

Маргрете змінила свого батька на престолі після його смерті 14 січня 1972 року. Після сходження на престол вона стала першою жінкою-монархом Данії після Маргрете I, правительки скандинавських королівств у 1375-1412 роках під час Кальмарської унії.

У 1967 році вона вийшла заміж за Анрі де Лаборде де Монпеза, від якого народила двох синів: спадкового принца Фредеріка та принца Йоакіма.

[ + – ] Спадковий принц Данії Фредерік із дружиною Мері Данською Фото: Instagram detdanskekongehus

Цьогоріч данська королева святкує свій золотий ювілей на троні.