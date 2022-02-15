Фелікс, принц Данії, знявся в рекламі коштовностей

Його старший брат, принц Ніколай, уже давно працює моделлю і навіть виходив на подіум на Тижні моди.

19-річний принц Данії, Фелікс, дебютував як модель. Юнак знявся в рекламній кампанії ювелірного бренду Georg Jensen. Про це пише Tatler.

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Фелікс пішов стопами свого старшого брата, 22-річного принца Ніколая, графа Монпеза. У того модельна кар'єра складається добре, він виходив на подіум у показі Burberry і днями позував для нового випуску Vogue Scandanavia. Розповідаючи про свою модельну кар'єру, Ніколай зізнавався, що все його дитинство він фактично готувався до того, щоб позувати перед камерами, бо його та його родину часто фотографували для сайту королівської родини.

[ + – ] Принц Фелікс у рекламному кампейні ювелірного бренду Georg Jensen Фото: Instagram georgjensen [ + – ] Принц Фелікс у рекламному кампейні ювелірного бренду Georg Jensen Фото: Instagram georgjensen

Принц Фелікс продемонстрував кілька ювелірних прикрас із чоловічої колекції – намисто та два браслети вартістю від 396 до 920 євро.

Фелікс заради модельної поставив на паузу військову кар'єру, він навчався в Данській військовій академії і поки невідомо, чи повернеться він до навчання. Раніше він заявляв, що це не його справа.

Фелікс посідає восьме місце в черзі на данський престол.

Принци Ніколай та Фелікс – старші діти другого сина королеви Маргрете II – принца Йоакіма та його першої дружини – Александри Менлі. Їхнє розлучення у 2004 році стало першим розлученням у данській королівській родині з 1846 року.

[ + – ] Принц Ніколай на обкладинці Vogue Scandanavia

Принц Йоакім з часом одружився вдруге – з француженкою Марі Кавальє. У цьому шлюбі народилися двоє дітей – принц Генрік та принцеса Афіна.

А спадкоємцем датського престолу є принц Фредерік. Нещодавно він та його дружина принцеса Мері позували для офіційного портрету.