Феликс, принц Дании, снялся в рекламе драгоценностей

Его старший брат, принц Николай, уже давно работает моделью и даже выходил на подиум на Неделе моды

19-летний принц Дании, Феликс, дебютировал, как модель. Юноша снялся в рекламной кампании ювелирного бренда Georg Jensen. Об этом пишет Tatler.

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Феликс пошел по стопам своего старшего брата, 22-летнего принца Николая, графа Монпеза. У того модельная карьера складывается отлично, он выходил на подиум в показе Burberry и на днях позировал для нового выпуска Vogue Scandanavia. Рассказывая о своей модельной карьере, Николай признавался, что все его детство он фактически готовился к тому, чтобы позировать перед камерами, потому что его и его семью часто фотографировали для сайта королевской семьи.

[ + – ] Принц Феликс в рекламном кампейне ювелирного бренда Georg Jensen Фото: Instagram georgjensen [ + – ] Принц Феликс в рекламном кампейне ювелирного бренда Georg Jensen Фото: Instagram georgjensen

Принц Феликс продемонстрировал несколько ювелирных украшений из мужской коллекции – два ожерелья и два браслета стоимостью от 396 до 920 евро.

Феликс ради модельной карьеры поставил на паузу карьеру военную, он обучался в Датской военной академии и пока неизвестно, вернется ли он к учебе. Ранее он заявлял, что "это не его".

Феликс — занимает восьмое место в очереди на датский престол.

Принцы Николай и Феликс – старшие дети второго сына королевы Маргрете II – принца Иоакима и его первой жены – Александры Мэнли. Их развод в 2004 году стал первым разводом в датской королевской семье с 1846 года.

[ + – ] Принц Николай на обложке Vogue Scandanavia

Принц Иоаким со временем женился во второй раз – на француженке Мари Кавалье. В этом браке родились двое детей – принц Хенрик и принцесса Афина.

А наследником датского престола является принц Фредерик. Недавно он и его супруга принцесса Мэри позировали для официального портрета.