Королева Дании Маргрете лишила четырех внуков королевских титулов

Теперь три принца и принцесса будут строить свою жизнь "не ограничиваясь обязанностями"

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82-летняя королева Дании Маргрете лишила четырех своих внуков королевских титулов. Это касается трех принцев: Николая, Феликса, Хенрика и принцессы Афины. Она сделала это для того, чтобы ее внуки "могли строить свою жизнь, не ограничиваясь королевскими обязанностями". Об этом пишет Daily Mail.

"Потомки Его Королевского Высочества принца Иоахима могут использовать свои титулы только как граф и графиня Монпеза с 1 января 2023 года", — сообщили во дворце.

Изменения коснулись четырех детей второго сына королевы – принца Иоахима, графа Монпеза. Иоахим был женат дважды.

От первого брака с Александрой Кристиной Мэнли у принца двое сыновей: 23-летнего Николая и 20-летний Феликс.

[ + – ] Королева Маргрете с внуками Фото: Instagram detdanskekongehus

В 2008 году принц женился на богатой наследнице Мари Кавалье, которая родила ему сына Хенрика (13 лет) и Афину, которой недавно исполнилось 10 лет.

После распоряжения бабушки дети принца Иоахима утратят титулы принцев и принцесс, а также к ним не будут обращаться "Его/Ее Высочество".

В заявлении, сделанном в среду, говорится, что королева Маргрете надеется, что этот шаг позволит ее внукам "строить свою собственную жизнь, не ограничиваясь особыми соображениями и обязанностями", которые предполагает официальная принадлежность к датской королевской семье.

Маргрете отметила, что давно размышляла об этом решении и пришла к выводу, что это пойдет им на пользу.

Сейчас дети принца Иоахима занимают места с седьмого по десятое в очереди на престол и эти места они сохранят.

Внуки ее старшего сына, наследного принца Фредерика, который женат на наследной принцессе Мэри, родившейся в Австралии, сохранят свои титулы.

[ + – ] Королева Маргрете со старшими внуками Фото: Instagram detdanskekongehus

Напомним, принц Николай строит модельную карьеру. Он выходил на подиум в показе Dior Pre-Fall 2019, а также появлялся на обложке Vogue Scandinavia.

Феликс пошел по стопам брата и также дебютировал, как модель.

После смерти британской королевы Елизаветы II в этом году, Маргрете II стала самым долгоправящим монархом среди ныне живущих монархов Европы.

Европейские монархи называют ее "тетя Дейзи" из-за ее тесных личных связей со многими правящими монархами.

Она двоюродная сестра шведского короля Карла XVI Густава и троюродная сестра норвежского короля Харальда V и покойная королева была ее четвероюродной сестрой.

Маргрете — старший ребенок Фридриха IX из Дании и Ингрид из Швеции. Она стала наследницей своего отца в 1953 году, когда поправка к конституции разрешила женщинам наследовать трон.

[ + – ] Свадьба Маргрете и графа Анри Мари Жана Андре де Лаборд де Монпеза в 1967 году Фото: Instagram detdanskekongehus

Маргрете сменила своего отца на престоле после его смерти 14 января 1972 года. После восшествия на престол она стала первой женщиной-монархом Дании после Маргрете I, правительницы скандинавских королевств в 1375–1412 годах во время Кальмарской унии.

В 1967 году она вышла замуж за Анри де Лаборде де Монпеза, от которого родила двоих сыновей: наследного принца Фредерика и принца Иоахима.

[ + – ] Наследный принц Дании Фредерик с супругой Мэри Датской Фото: Instagram detdanskekongehus

В этом году датская королева празднует свой золотой юбилей на троне.