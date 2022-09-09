Королева искусств: Маргрете II стала самым долгоправящим монархом в Европе (фото)

Датская королева взошла на престол 50 лет назад и за это время обрела поддержку 80% граждан страны.

После ухода из жизни королевы Великобритании Елизаветы II 82-летняя королева Дании Маргрете II стала самым пожилым и долгоправящим монархом в Европе. О популярной королевской особе, которая стала единственной королевой после смерти Елизаветы Александры Марии, пишет телеканал France 24.

Маргрете II на сегодняшний день обладает большой популярностью среди датчан — журналисты сообщают, что датская королева пользуется поддержкой 80% граждан страны. Однако так было не всегда. 50 лет назад, когда 14 января 1972 года она взошла на престол после смерти своего отца короля Фредерика IX, только 45% датчан поддерживали монархию, поскольку большинство считало, что ей нет места в современной демократии.

Тем не менее, за время своего правления ей удалось расположить к себе граждан своей страны. По мнению историка Ларса Ховебакке Соренсена, ее популярность основана на том, что королева "абсолютно неполитична".

"Ей удалось стать королевой, которая объединила датскую нацию во времена больших перемен: глобализации, появления мультикультурного государства, экономических кризисов в 1970-х, 1980-х и снова в 2008-2015 годах, а также пандемии", — отметил он.

За время своего правления Маргрете удалось сохранить монархию актуальной, не умаляя ее статуса, а также избежать скандалов и в своем роде "модернизировать" институт монархии в Дании. Например, она разрешила двум своим сыновьям жениться на невестах непричастных к королевской династии.

Сейчас 82-летнюю Маргрете II ласково называют "Дейзи" — будущую королеву после рождения назвали в честь бабушки, кронпринцессы Швеции Маргареты. Дело в том, что шведская кронпринцесса была рождена принцессой Маргарет Коннаутской, которая была принцессой Великобритании. Имя "Маргарета" звучало очень похоже на обычный скандинавский цветок, но в английском языке цветок называется Leucanthemum- Леукантеум (садовая ромашка). Впрочем в Британии довольно сложное слово Leucanthemum принято называть проще — Daisy (Дейзи).

Маргрете II — полиглот и королева искусств

Королева известна своим участием в культурной жизни Дании. В качестве художника, а также художник по костюмам и декорациям, она неоднократно сотрудничала с Королевским датским балетом и Королевским датским театром.

[ + – ] Сценические костюмы к выставке "Сказочная королева". Созданы королевой Дании в 2019 году

[ + – ] Сценические костюмы к выставке "Сказочная королева". Созданы королевой Дании в 2019 году

Она училась в Кембридже и Сорбонне, свободно говорит на английском, французском, немецком и шведском языках. Блестящее образование позволило королеве принимать участие в сложных переводческих проектах, включая издание в 1981 году датской версии книги Симоны де Бовуар "Все люди смертны" под псевдонимом в сотрудничестве с ее мужем французского происхождения, принцем Хенриком.

[ + – ] Эскизы по мотивам сказки Г.Х. Андерсена "Свинопас"

[ + – ] Плакат, на котором Маргрете II демонстрирует картонные шляпки

Но в первую очередь внимание публики привлекают ее картины и рисунки — она проиллюстрировала несколько книг, включая датское издание "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкиена 2002 года, а ее картины выставлялись в музеях и галереях Дании и за рубежом.

Напомним 8 сентября на 97 году жизни скончалась Елизавета II. Она ушла из жизни в кругу своих детей и внуков в замке Балморал, Шотландия, где традиционно проводила летний отпуск.