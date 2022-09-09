Королева мистецтв: Маргрете II стала найстарішим монархом в Європі (фото)

Данська королева зійшла на престол 50 років тому і за цей час набула підтримки 80% громадян країни.

Після відходу з життя королеви Великобританії Єлизавети II 82-річна королева Данії Маргрете II стала найстарішим монархом у Європі. Про популярну королівську особу, яка стала єдиною королевою після смерті Єлизавети Олександри Марії, пише телеканал France 24.

Маргрете II на сьогодні має велику популярність серед датчан — журналісти повідомляють, що данська королева має підтримку 80% громадян країни. Однак, так було не завжди. 50 років тому, коли 14 січня 1972 року вона зійшла на престол після смерті свого батька короля Фредеріка IX, лише 45% данців підтримували монархію, оскільки більшість вважала, що їй немає місця у сучасній демократії.

Проте за час свого правління їй вдалося привернути до себе громадян своєї країни. На думку історика Ларса Ховебакке Соренсена, її популярність полягає в тому, що королева "абсолютно неполітична".

"Їй вдалося стати королевою, яка об'єднала данську націю за часів великих змін: глобалізації, появи мультикультурної держави, економічних криз у 1970-х, 1980-х і знову у 2008-2015 роках, а також пандемії", — зазначив він.

За час свого правління Маргреті вдалося зберегти монархію актуальною, не применшуючи її статусу, а також уникнути скандалів і певним чином "модернізувати" інститут монархії в Данії. Наприклад, вона дозволила двом своїм синам одружитися з нареченими, непричетними до королівської династії.

Зараз 82-річну Маргрету ІІ ласкаво називають "Дейзі" — майбутню королеву після народження назвали на честь бабусі, кронпринцеси Швеції Маргарети. Справа в тому, що шведська кронпринцеса була народжена принцесою Маргарет Коннаутською, яка була принцесою Великобританії. Ім'я "Маргрета" звучало дуже схоже на звичайну скандинавську квітку, але в англійській мові квітка називається Leucanthemum (садова ромашка). Втім, у Британії досить складне слово Leucanthemum прийнято називати простіше — Daisy (Дейзі).

Маргрете II — поліглот і королева мистецтв

Королева відома своєю участю у культурному житті Данії. Як художниця, а також художниця з костюмів та декорацій, вона неодноразово співпрацювала з Королівським датським балетом та Королівським датським театром.

[ + – ] Сценічні костюми до виставки "Казкова королева". Створено королевою Данії у 2019 році

[ + – ] Сценічні костюми до виставки "Казкова королева". Створено королевою Данії у 2019 році

Вона навчалася в Кембриджі та Сорбонні, вільно розмовляє англійською, французькою, німецькою та шведською мовами. Блискуча освіта дозволила королеві брати участь у складних перекладацьких проєктах, включаючи видання в 1981 році датської версії книги Симони де Бовуар "Всі люди смертні" під псевдонімом у співпраці з її чоловіком французького походження, принцом Генріком.

[ + – ] Ескізи з мотивів казки Г.Х. Андерсена "Свинопас"

[ + – ] Плакат, на якому Маргрете II демонструє картонні капелюшки

Але насамперед увагу публіки привертають її картини та малюнки — вона проілюструвала кілька книг, включаючи данське видання "Володаря перснів" Дж.Р.Р. Толкієна 2002 року, а її картини виставлялися в музеях та галереях Данії та за кордоном.

Нагадаємо, 8 вересня на 97 році життя померла Єлизавета II. Вона пішла з життя у колі своїх дітей та онуків у замку Балморал, Шотландія, де традиційно проводила літню відпустку.