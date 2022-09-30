Данський принц Миколай шокований рішенням бабусі-королеви позбавити його титулу

Виявилося, що рішення королеви Данії Маргрете стало сюрпризом для чотирьох її онуків і молодшого сина Йоакіма.

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"Мені сумно, я вражений і спантеличений", — прокоментував рішення своєї бабусі, королеви Данії Маргрете поки що принц Миколай. Раніше королева заявила, що позбавляє його, а також двох його братів і сестру королівських титулів. Їм залишився лише титул графа Монпеза. Про це пише Daily Mail.

23-річний принц Миколай, який зараз будує успішну модельну кар'єру, був шокований тим, що бабуся позбавляє його титулу "заради їхнього блага".

[ + – ] Принц (поки що) Данії Миколай Фото: Instagram detdanskekongehus

Раніше другий син королеви принц Йоакім сказав, що йому повідомили про рішення королеви лише за п'ять днів до того, як рішення було ухвалене.

А його дружина сказала, що жодних об'єктивних причин такого рішення не було.

Королева Маргрете позбавила титулів чотирьох своїх онуків: принца Миколая, принца Фелікса, принца Генріка та принцесу Афіну. Це діти принца Йоакіма від двох дружин.

[ + – ] Принц Йоакім із дружиною, принцом Миколаєм і принцом Феліксом Фото: Instagram detdanskekongehus

Виступаючи вчора ввечері, королева Маргрете сказала, що це робиться для їхнього блага й для того, щоб вони будували своє життя в майбутньому, як забажають, не озираючись на обов'язки членів королівської родини.

23-річний принц Миколай більше не зможе носити титул "Його Королівська Високість".

А прессекретар графині Александри, колишньої дружини принца Йоахіма, поцікавився, чому зміну не можна було відкласти до дня їхнього весілля, коли принци все одно втратить свої титули.

"Уся моя сім'я та я, звичайно, дуже засмучені. Ми, як заявили мої батьки, в шоці від цього рішення й від того, як швидко воно насправді було ухвалене. Я дуже здивований тим, чому це має відбуватися саме так", — сказав принц Миколай, старший син принца Йоакіма, який живе зі своєю дівчиною в Копенгагені.

Графиня Александра, мати принца Миколая та принца Фелікса, також "дуже засмучена" та "шокована" цим рішенням. Вона каже, що її сини тепер почуваюся ізгоями у своїй сім'ї.

Палац заявив, що хоч рішення королеви й викликало стільки емоцій, але воно вже давно розроблялося й було озвучено для захисту монархії від майбутнього.

"Нам усім дуже сумно. Ніколи не весело бачити, як твоїм дітям завдають шкоди. Вони поставлені в ситуацію, яку вони не розуміють", — сказав принц Йоакім журналістам. І зазначив, що дізнався про рішення своєї матері від її помічника, а не від неї самої.

Принц Йоакім, який є шостим у черзі на престол після свого брата і його дітей, зараз проживає в Парижі зі своєю другою дружиною Марі та їхніми спільними дітьми Генріком і Афіною.

Миколай і Фелікс, обидва моделі, є його дітьми від першого шлюбу з Александрою, графинею Фредеріксборг.

Інші четверо онуків Маргрете — принц Крістіан, 16 років, принцеса Ізабелла, 15 років, і 11-річні близнюки принц Вінсент і принцеса Жозефіна, народжені від її старшого сина та спадкоємця спадкового принца Фредеріка, збережуть свої титули.

[ + – ] Королева Маргрете зі спадковим принцом Фредеріком, його дружиною та дітьми Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринц Фредерік із кронпринцесою Мері та спадкоємцем — принцом Крістіаном Фото: Instagram detdanskekongehus

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, цей крок створив "крижану" атмосферу в королівській родині та вбив клин між, здавалося б, єдиною родиною. "Між королевою та принцом Йоакімом ніколи не було публічного конфлікту", — сказав данський королівський репортер Кент Медсен.

Справді, лише кілька тижнів тому вони виступили єдиним фронтом, коли святкували золотий ювілей королеви Маргрете на троні.

Тепер Миколай, Фелікс, Генрік і Афіна будуть відомі як Його Превосходительство граф Монпеза або Її Превосходительство графиня Монпеза з 1 січня 2023 року.

Однак вони збережуть свої позиції в порядку наступності.

Зараз вони займають сьоме, восьме, дев'яте й десяте місця, але змістяться вниз, якщо в когось із дітей спадкового принца Фредеріка з'являться діти.

Принц Миколай навчається в Копенгагенській школі бізнесу та працює моделлю, очолює списки найзавидніших холостяків світу.

Принц Фелікс почав кар'єру як модель, недовго навчався в Королівській данській військовій академії, але через два місяці пішов, бо це виявилося "не для нього".

[ + – ] Принц Йоакім із дружиною Марі та дітьми Генріком і Афіною Фото: Instagram detdanskekongehus

13-річний Генрік і 10-річна Афіна, молодші з чотирьох дітей принца Йоакіма, навчаються в школі та живуть із батьками в Парижі, де Йоакім працює аташе з питань оборони в посольстві Данії.