Датский принц Николай шокирован решением бабушки-королевы лишить его титула

Оказалось, что решение королевы Дании Маргрете стало сюрпризом для четырех ее внуков и младшего сына Иоахима

Related video

"Мне грустно, я потрясен и сбит с толку", — прокомментировал решение своей бабушки, королевы Дании Маргрете пока еще принц Николай. Ранее королева заявила, что лишает его, а также двух его братьев и сестру королевских титулов. Им остался только титул графа Монпеза. Об этом пишет Daily Mail.

23-летний принц Николай, который сейчас строит успешную модельную карьеру был шокирован тем, что бабушка лишает его титула "ради их же блага".

[ + – ] Принц (пока еще) Дании Николай Фото: Instagram detdanskekongehus

Ранее, второй сын королевы, принц Иохаим сказал, что его уведомили о решении королевы только за пять дней до того, как решение было принято.

А его супруга сказала, что никаких объективных причин для такого решения не было.

Королева Маргрете лишила титулов четырех своих внуков: принца Николая, принца Феликса, принца Хенрика и принцессу Афину. Это дети принца Иоахима от двух жен.

[ + – ] принц Иоахим с супругой, принцем Николаем и принцем Феликсом Фото: Instagram detdanskekongehus

Выступая вчера вечером, королева Маргрете сказала, что это делается для их блага и для того, чтобы они строили свою жизнь в будущем, как пожелают, не оглядываясь на обязанности членов королевской семьи.

23-летний принц Николай больше не сможет носить титул "Его Королевское Высочество".

А пресс-секретарь графини Александры, бывшей супруги принца Иоахима, поинтересовался, почему изменение нельзя было отложить до дня их свадьбы, когда принцы "все равно потеряют свои титулы".

"Вся моя семья и я, конечно, очень опечалены. Мы, как заявили мои родители, в шоке от этого решения и от того, как быстро оно на самом деле было принято. Я очень озадачен тем, почему это должно происходить именно так ", — сказал принц Николай, старший сын принца Иоахима, который живет со своей девушкой в Копенгагене.

Графиня Александра, мать принца Николая и принца Феликса, также "очень опечалена" и "шокирована" этим решением. Она говорит, что ее сыновья теперь чувствую себя изгоями в своей же семье.

Дворец заявил, что хоть решение королевы и вызвало столько эмоций, но оно уже давно разрабатывалось и было озвучено для "защиты монархии от будущего".

"Нам всем очень грустно. Никогда не весело видеть, как твоим детям причиняют вред. Они поставлены в ситуацию, которую они не понимают", — сказал принц Иоахим журналистам. И отметил, что узнал о решении своей матери от ее помощника, а не от нее самой.

Принц Иоахим, который является шестым в очереди на престол после своего брата и его детей, сейчас проживает в Париже со своей второй женой Мари и их общими детьми Хенриком и Афиной.

Николай и Феликс, оба модели, являются его детьми от первого брака с Александрой, графиней Фредериксборг.

Остальные четверо внуков Маргрете — принц Кристиан, 16 лет, принцесса Изабелла, 15 лет, и 11-летние близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина — рожденные от ее старшего сына и наследника наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы.

[ + – ] Королева Маргрете с наследным принцем Фредериком, его женой и детьми Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринц Фредерик с кронпринцессой Мэри и наследником - принцем Кристианом Фото: Instagram detdanskekongehus

Согласно сообщениям местных СМИ, этот шаг создал "ледяную" атмосферу в королевской семье и вбил клин между, казалось бы, единой семьей. "Между королевой и принцем Иоахимом никогда не было публичного конфликта", — сказал датский королевский репортер Кент Мэдсен.

Действительно, всего несколько недель назад они выступили единым фронтом, когда праздновали золотой юбилей королевы Маргрете на троне.

Теперь Николай, Феликс, Хенрик и Афина будут известны как Его Превосходительство граф Монпеза или Ее Превосходительство графиня Монпеза с 1 января 2023 года.

Однако они сохранят свои позиции в порядке преемственности.

В настоящее время они занимают седьмое, восьмое, девятое и десятое места, но сместятся вниз, если у кого-либо из детей наследного принца Фредерика появятся дети.

Принц Николай учится в Копенгагенской школе бизнеса и работает моделью, возглавляет списки самых завидных холостяков мира.

Принц Феликс начал карьеру как модель, недолго учился в Королевской датской военной академии, но через два месяца ушел, потому что это оказалось "не для него".

[ + – ] Принц Иоахим с супругой Мари и детьми Хенриком и Афиной Фото: Instagram detdanskekongehus

13-летний Хенрик и 10-летняя Афина, младшие из четырех детей принца Иоахима учатся в школе и живут с родителями в Париже. Где Иоахим работает атташе по вопросам обороны в посольстве Дании.