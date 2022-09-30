Датский принц Николай шокирован решением бабушки-королевы лишить его титула
Оказалось, что решение королевы Дании Маргрете стало сюрпризом для четырех ее внуков и младшего сына Иоахима
"Мне грустно, я потрясен и сбит с толку", — прокомментировал решение своей бабушки, королевы Дании Маргрете пока еще принц Николай. Ранее королева заявила, что лишает его, а также двух его братьев и сестру королевских титулов. Им остался только титул графа Монпеза. Об этом пишет Daily Mail.
23-летний принц Николай, который сейчас строит успешную модельную карьеру был шокирован тем, что бабушка лишает его титула "ради их же блага".
Ранее, второй сын королевы, принц Иохаим сказал, что его уведомили о решении королевы только за пять дней до того, как решение было принято.
А его супруга сказала, что никаких объективных причин для такого решения не было.
Королева Маргрете лишила титулов четырех своих внуков: принца Николая, принца Феликса, принца Хенрика и принцессу Афину. Это дети принца Иоахима от двух жен.
Выступая вчера вечером, королева Маргрете сказала, что это делается для их блага и для того, чтобы они строили свою жизнь в будущем, как пожелают, не оглядываясь на обязанности членов королевской семьи.
23-летний принц Николай больше не сможет носить титул "Его Королевское Высочество".
А пресс-секретарь графини Александры, бывшей супруги принца Иоахима, поинтересовался, почему изменение нельзя было отложить до дня их свадьбы, когда принцы "все равно потеряют свои титулы".
"Вся моя семья и я, конечно, очень опечалены. Мы, как заявили мои родители, в шоке от этого решения и от того, как быстро оно на самом деле было принято. Я очень озадачен тем, почему это должно происходить именно так ", — сказал принц Николай, старший сын принца Иоахима, который живет со своей девушкой в Копенгагене.
Графиня Александра, мать принца Николая и принца Феликса, также "очень опечалена" и "шокирована" этим решением. Она говорит, что ее сыновья теперь чувствую себя изгоями в своей же семье.
Дворец заявил, что хоть решение королевы и вызвало столько эмоций, но оно уже давно разрабатывалось и было озвучено для "защиты монархии от будущего".
"Нам всем очень грустно. Никогда не весело видеть, как твоим детям причиняют вред. Они поставлены в ситуацию, которую они не понимают", — сказал принц Иоахим журналистам. И отметил, что узнал о решении своей матери от ее помощника, а не от нее самой.
Принц Иоахим, который является шестым в очереди на престол после своего брата и его детей, сейчас проживает в Париже со своей второй женой Мари и их общими детьми Хенриком и Афиной.
Николай и Феликс, оба модели, являются его детьми от первого брака с Александрой, графиней Фредериксборг.
Остальные четверо внуков Маргрете — принц Кристиан, 16 лет, принцесса Изабелла, 15 лет, и 11-летние близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина — рожденные от ее старшего сына и наследника наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы.
Согласно сообщениям местных СМИ, этот шаг создал "ледяную" атмосферу в королевской семье и вбил клин между, казалось бы, единой семьей. "Между королевой и принцем Иоахимом никогда не было публичного конфликта", — сказал датский королевский репортер Кент Мэдсен.
Действительно, всего несколько недель назад они выступили единым фронтом, когда праздновали золотой юбилей королевы Маргрете на троне.
Теперь Николай, Феликс, Хенрик и Афина будут известны как Его Превосходительство граф Монпеза или Ее Превосходительство графиня Монпеза с 1 января 2023 года.
Однако они сохранят свои позиции в порядке преемственности.
В настоящее время они занимают седьмое, восьмое, девятое и десятое места, но сместятся вниз, если у кого-либо из детей наследного принца Фредерика появятся дети.
Принц Николай учится в Копенгагенской школе бизнеса и работает моделью, возглавляет списки самых завидных холостяков мира.
Принц Феликс начал карьеру как модель, недолго учился в Королевской датской военной академии, но через два месяца ушел, потому что это оказалось "не для него".
13-летний Хенрик и 10-летняя Афина, младшие из четырех детей принца Иоахима учатся в школе и живут с родителями в Париже. Где Иоахим работает атташе по вопросам обороны в посольстве Дании.