"Ты больше не принцесса". Датский принц Иоахим пожаловался, что над его детьми издеваются в школе

Десятилетняя дочь принца Афина была лишена королевских титулов своей бабушкой, королевой Дании Маргрете II.

Related video

Королева Дании Маргрете заявила, что четверо ее внуков, дети ее младшего сына, принца Иоахима, лишаются королевских титулов и с 1 января 2023 года больше не смогут называться принцами и принцессами. Им останется только графский титул Монпеза. Оказалось, что теперь младших детей Иоахима "буллят" в школе из-за решения бабушки. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Иоахим рассказал, что его 10-летняя дочь, пока еще принцесса Афина, была очень расстроена. Потому что другие дети в парижской школе, где она учится, теперь над ней издеваются.

"Они приходят и говорят Афине: это ты больше не принцесса?, — рассказали принц Иоахим и его супруга Мари журналистам.

Они пообещали защищать своих младших детей: Хенрика и Афину, но вся история с лишением титулов уже стала публичной, так что это оказалось нелегко.

Титулов также лишились старшие сыновья Иоахима от его первого брака: принц Николай и принц Феликс.

[ + – ] Дети принца Иоахима, лишенные титулов: Феликс, Николай, Хенрик и Афина Фото: Instagram detdanskekongehus

Иоахим отметил, что его уведомили о решении матери за пять дней. Причем она сделала это не лично, а через своих помощников. Теперь отношения в некогда дружной датской королевской семье "осложнились".

"Дети были выставлены на публичное обсуждение, за очень короткое время. Это означает, что у нас, как у родителей, не было времени подготовить их к переменам и реакции людей", — отметили принц Иоахим с супругой.

Иоахим, который работает военным атташе в посольстве Дании в Париже, еще не общался со своим старшим братом, кронпринцем Фредериком. Он не поговорил также и с матерью.

Но супруга Фредерика, кронпринцесса Мэри уже заявила, что поддерживает свекровь, заявив, что хоть "перемены могут быть чрезвычайно тяжелыми и могут нанести ущерб, это не означает, что они неверные".

Королева Маргрете, сообщая новость, сказала, что это принесет ее внукам "пользу в будущем". Их родители утверждают, что бабушка "отняла у них их личность".

Ранее принц датский Николай признался, что был шокирован решением бабушки. Однако лишение титулов не означает, что Николай, Феликс, Хенрик и Афина лишатся своих позиций в порядке преемственности на престоле.

В настоящее время они занимают седьмое, восьмое, девятое и десятое места, но сместятся вниз, если у кого-либо из детей наследного принца Фредерика появятся дети.