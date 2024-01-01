Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола в новогоднем обращении (видео)

По словам королевы, перенесенная в 2023 году операция заставила ее задуматься о передаче ответственности следующему поколению.

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Королева Дании Маргрете II в своем новогоднем обращении сообщила, что отрекается от престола в пользу своего сына, принца Фредерика. Об этом сообщил телеканал TV2.

По словам монарха, наследный принц Фредерик станет королем Дании 14 января 2024 года. Маргрете II отметила, что ровно 52 года назад, 14 января 1972 года, она сама взошла на престол, заменив своего отца.

Как отмечают журналисты, ранее королева говорила, что собирается выполнять свои обязанности монарха до самой смерти. Именно так поступали ее предшественники на протяжении нескольких поколений.

Королева призналась, что одной из причин ее отречения стала перенесенная в 2023 году операция на спине.

"Операция, естественно, дала повод задуматься и о будущем — не пришло ли время оставить ответственность следующему поколению", — сказала Маргрете II.

Отречение Маргрете II: что говорят в правительстве Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отреагировала на новость о том, что королева Дании отрекается от престола. Глава правительства выразила благодарность монарху за ее преданность делу и усилия, приложенные во благо Дании.

"Королева Маргрете является воплощением Дании и на протяжении многих лет вкладывала слова и чувства в то, кем мы являемся как народ и как нация", — написала Фредериксен.

Напомним, граф Николай Датский заявил, что он "будет рядом" со своим двоюродным братом и будущим королем Дании принцем Кристианом, несмотря на то, что сам он переехал в Австралию после того, как его лишили титула Его Королевского Высочества.

По словам Маргрете II, лишение детей принца Иоакима их королевских титулов было необходимым шагом для будущего монархии. Королева подчеркнула, что ее дети, невестки и внуки — ее большая радость и гордость.