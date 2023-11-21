Николай Датский сообщил, что поддержит своего кузена-наследника, хотя его самого и лишили титула принца

Николай теперь носит титул графа Монпеза, после того, как королева Дании Маргрете лишила его и его братьев и сестру титулов принцев и принцесс.

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Граф Николай Датский говорит, что он "будет рядом" со своим двоюродным братом и будущим королем Дании принцем Кристианом, несмотря на то, что сам он переехал в Австралию после того, как его лишили титула Его Королевского Высочества. Об этом пишет Daily Mail.

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Лишенный титула датский принц Николай сходил на эксклюзивную вечеринку в Сиднее

Граф Николай Монпеза рассказал журналу Wish Magazine о своих надеждах на будущее

Николай заявил, что он рад "проложить свой собственный курс" после того, как в прошлом году его лишили королевского титула, но он "все еще будет рядом" со своим ближайшим родственником и будущим королем, принцем Кристианом.

24-летний Николай отправился в Даун-Андер, чтобы учиться по обмену в Сиднейском технологическом университете в течение семестра в сопровождении своей очаровательной подруги-дизайнера Бенедикте Туструп.

Граф Николай

Однако, несмотря на напряженность в семье в прошлом году — когда королева Маргрете лишила четырех детей принца Иоахима титулов принца и принцессы — похоже, Николай не питает обиды на свою бабушку.

Граф сказал изданию, что ему "посчастливилось оказаться в положении", когда он может выбирать свой собственный путь, и заявил о любви к будущему королю — принцу Кристиану, которому только что исполнилось 18 лет.

Хотя Николай не присутствовал на блестящей вечеринке своего двоюродного брата в прошлом месяце, решив вместо этого поймать волны в Сиднее, он опубликовал душевный пост о его дне рождения в Instagram.

Поделившись снимком с братом, 13-летей давности, он написал: "Забавно, как летит время… С 18-летием, Кристиан!". Надеюсь, все празднуют твой праздник так, как ты того заслуживаешь".

Фото Николая с принцем Кристианом Фото: Instagram H.E Count Nikolai of Monpezat

В интервью он также с любовью рассказал о своей "австралийской тете" кронпринцессе Мэри, которая дала ему множество номеров телефонов близких друзей "на случай чрезвычайной ситуации".

Граф добавил, что она также поделилась списком рекомендаций, как насладиться ее родиной, и предупредила его, чтобы он обязательно мазался солнцезащитным кремом с высоким фактором защиты.

Николай, который также работает моделью, по-прежнему занимает седьмое место в очереди на датский престол.

Граф Николай

Он признался, что сменил стиль после приезда в Австралию, и ему очень нравится местная атмосфера.

"Мне нравится, насколько выразительны здесь молодые парни. Их стиль такой непринужденный и беспечный. Мне нравится, как они иногда ходят босиком (хотя я бы никогда этого не сделал) или просто в плавках".

Он объяснил, что в детстве у него был очень "консервативный стиль одежды", но он "стремился больше исследовать" свой стиль.

Однако, несмотря на напряженность в семье в прошлом году — когда королева Маргрете лишила четырех детей принца Иоахима титулов принца и принцессы — похоже, Николай не держит зла.

В марте он запустил новый аккаунт в Instagram для продвижения своей модельной карьеры после того, как бабушка лишила его статуса "Его Королевское Высочество".

Напомним, принц Кристиан с шиком отпраздновал свое совершеннолетие.