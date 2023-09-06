Лишенный титула датский принц Николай сходил на эксклюзивную вечеринку в Сиднее

Николай, внук королевы Маргрете, самый гламурный из членов королевской семьи Дании. Он работает моделью.

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Внук королевы Дании Маргрете, недавно лишенный бабушкой титула принца, явился на презентацию Кубка Мельбурна в ресторане Mimi's в Сиднее. Теперь уже не принц, а граф Николай, работает моделью. Об этом пишет Daily Mail.

24-летний Николай, работающий моделью для бренда Burberry, выглядел потрясающе в костюме в тонкую полоску.

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Бывший принц, а теперь граф Николай Фото: Getty Images

Граф Николай посетит карнавал Кубка Мельбурна в День Дерби во Флемингтоне в качестве VIP-гостя.

Недавно он рассказал журналистам о советах, которые дала ему перед семестром его тетя австралийского происхождения, кронпринцесса Мэри, жена кронпринца Фредерика.

"Она дала мне длинный список, подробный перечень того, что делать и чего не делать, я сейчас не могу вспомнить точно по пунктам, что там было, но он у меня есть дома", — сказал Николай, пошутив, что все советы касались "выживания".

"Она ознакомила меня с базовыми "навыками выживания". Там было: встряхивайте всю одежду перед тем, как ее надеть и смывайте воду в унитазе, прежде чем им воспользоваться. Иначе можно "познакомиться" со змеей, или пауком", — добавил он.

Граф Николай приехал в Сидней со своей девушкой Бенедикте Туструп. Пара пробудет в Харбор-Сити с августа по ноябрь.

Николай, чей отец — принц Дании Иоахим, является седьмым в очереди на датский престол.

Принц Николай со своей семьей Фото: Instagram detdanskekongehus

Правда в начале этого года королева Маргрете лишила титулов принцев и принцесс всех своих внуков, которые являются детьми ее младшего сына Иоахима.

Она говорила, что сделала это для их блага, но ее сын был возмущен. И говорил, что его младших отпрысков начали травить в школе. Это была первая громкая размолвка в датской королевской семье, которая славится своими хорошим отношениями.