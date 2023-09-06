Позбавлений титулу данський принц Миколай сходив на ексклюзивну вечірку в Сіднеї

Ніколай, онук королеви Маргрете, найгламурніший із членів королівської сім'ї Данії. Він працює моделлю.

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Онук королеви Данії Маргрете, нещодавно позбавлений бабусею титулу принца, з'явився на презентацію Кубка Мельбурна в ресторані Mimi's у Сіднеї. Тепер уже не принц, а граф Миколай, працює моделлю. Про це пише Daily Mail.

24-річний Миколай, який працює моделлю для бренду Burberry, мав приголомшливий вигляд у костюмі в тонку смужку.

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Колишній принц, а тепер граф Миколай Фото: Getty Images

Граф Миколай відвідає карнавал Кубка Мельбурна в День Дербі у Флемінгтоні в якості VIP-гостя.

Нещодавно він розповів журналістам про поради, які дала йому перед семестром його тітка австралійського походження, кронпринцеса Мері, дружина кронпринца Фредеріка.

"Вона дала мені довгий список, детальний перелік того, що робити і чого не робити, я зараз не можу згадати точно по пунктах, що там було, але він у мене є вдома", — сказав Микола, пожартувавши, що всі поради стосувалися "виживання".

"Вона ознайомила мене з базовими "навичками виживання". Там було: струшуйте весь одяг перед тим, як його вдягнути, і змивайте воду в унітазі, перш ніж ним скористатися. Інакше можна "познайомитися" зі змією, або павуком", — додав він.

Граф Миколай приїхав до Сіднея зі своєю дівчиною Бенедикте Туструп. Пара пробуде в Харбор-Сіті з серпня по листопад.

Миколай, чий батько — принц Данії Йоахім, є сьомим у черзі на данський престол.

Принц Миколай зі своєю сім'єю Фото: Instagram detdanskekongehus

Щоправда, на початку цього року королева Маргрете позбавила титулів принців і принцес усіх своїх онуків, які є дітьми її молодшого сина Йоахіма.

Вона говорила, що зробила це для їхнього блага, але її син був обурений. І говорив, що його молодших нащадків почали труїти в школі. Це була перша гучна сварка в данській королівській сім'ї, яка славиться своїми добрими стосунками.