Король Норвегии Харальд заявил, что не отречется от престола, как королева Дании Маргрете

86-летний король Норвегии дал понять, что не отречется от престола, как это сделала его датская коллега. Преемником Харальда является его сын Хокон.

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Король Норвегии Харальд сделал резкое заявление, когда его спросили о том, отречется ли он от престола в силу преклонного возраста, как это сделала королева Дании Маргрете. Харальд заявил, что принес присягу, когда вступал на престол в 1991 году. Об этом пишет People.

86-летний король Норвегии заявил, что не отречется от престола, отвечая на вопросы прессы во время посещения Faktisk.no, некоммерческого сайта по проверке фактов. Этот вопрос возник после шокирующего отречения королевы Дании Маргрете 14 января.

Король Харальд и королева Маргрете

Но Харальд не последует ее примеру.

"У меня нет таких планов. Я придерживаюсь того, что говорил все это время. Я принес присягу Стортингу, и она действительна на всю жизнь", — заявил король Харальд, имея в виду обещание, которое он дал норвежскому парламенту, когда вступал на престол в 1991 году. Стортинг переводится, как "большое собрание". В норвежском однопалатном парламенте 169 депутатов.

Харальд стал монархом в возрасте 53 лет после смерти своего отца, короля Олава, в январе 1991 года. У Харальда было время подготовиться, поскольку он исполнял обязанности наследного принца-регента с тех пор, как его отец тяжело заболел весной 1990 года.

Король Харальд, королева Соня и кронпринц Хокон

Интересно, но Харальд V первый король Норвегии с именем "Харальд" с начала XII века. До него это имя носили такие легендарные правители, как Харальд Прекрасноволосый, Харальд Серая Шкура, Харальд Синезубый, Харальд Суровый и Харальд Гилли, персонаж "Саги о Магнусе Слепом и Харальде Гилли". Синезубый в норвежской традиции пропускается, так как он был правителем еще и Дании, так что Харальд стал пятым своего имени.

В последние годы король Харальд столкнулся с рядом проблем со здоровьем и в мае прошлого года провел некоторое время, но жесткий характер его последнего заявления свидетельствует о том, что он не планирует уходить в отставку в ближайшее время.

Харальд и Хокон рассмеялись, когда короля спросили, есть ли у него какие-нибудь советы для его внучки, 20-летней принцессы Ингрид Александры, которая на прошлой неделе начала годовую военную подготовку в инженерном батальоне в Индре-Трумсе. Принцесса Ингрид Александра — старший ребенок наследного принца Хокона и его жены наследной принцессы Метте-Марит, и она следует за своим отцом по линии преемственности.

Прицнесса Ингрид Александра Фото: Getty Images

Король сказал, что он дал совет: выполнять приказы, даже если смысл их неясен и не задавать слишком много вопросов.

В Норвегии принято, что те, кто должен взойти на престол, проходят военную подготовку. Сам король Харальд окончил Норвежскую военную академию в 1959 году.

Напомним, для своего первого выхода в свет в новом статусе королевы Дании, Мэри выбрала элегантный костюм и особенные украшения.