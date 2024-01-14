Провозглашен новый король Дании Фредерик Х: как прошла коронация (фото)

Церемония состоялась в столице королевства Копенгагене. По традиции, событие не было слишком пышным и не может похвастаться рядом приглашенных мировых лидеров, как это было на коронации британского монарха Чарльза III в мае 2023 года.

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55-летний король Дании Фредерик X официально занял престол после отречения своей матери, королевы Маргрете II, во время церемонии в столице Копенгагене 14 января 2024 года. Об этом пишет CNN.

Мать новоиспеченного монарха подписала необходимые бумаги, а ее старший наследник сидел в этот момент справа во дворце Кристианборг.

Новоиспеченный король Дании Фредерик Х принял престол от матери Маргрете II Фото: Getty Images

Отречение королевы Маргрете II после более пяти десятилетий на троне проложило путь ее сыну, бывшему кронпринцу Фредерику, стать ее преемником.

Королевская семья Дании Фото: Getty Images

Церемония состоялась на заседании кабинета министров во дворце Кристиансборг в столице Копенгагене, когда Маргрете II подписала декларацию о своем отречении, официально передав корону сыну Фредерику.

Большие толпы людей собрались на улицах столицы Дании, несмотря на холодную погоду.

Впоследствии премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично провозгласила нового короля с балкона дворца — традиция, существующая с конституции 1849 года.

Король Дании Фредерик Х и премьер-министр Метте Фредериксен Фото: Getty Images

После провозглашения Фредерик произнес короткую речь, а затем к нему присоединилась его жена австралийского происхождения, королева Мэри и их четверо детей, в том числе кронпринц Кристиан, новый преемник престола.

Королевская семья Дании Фото: Getty Images

Новый датский монарх и его возлюбленная поцеловались на балконе дворца перед тысячами поклонников. Королева Мэри выбрала светлый образ для важного исторического события.

Король Дании Фредерик Х и королева Мэри Фото: Getty Images

83-летняя Маргрете II была самым долго правящим монархом Европы и последней правящей королевой в мире. В своем выступлении в новогоднюю ночь она объявила о завершении исторического срока пребывания на должности после 52 лет.

Она сказала, что размышляла о том, "будет ли сейчас подходящее время, чтобы передать ответственность следующему поколению" после недавней операции на спине, и пришла к решению, "что сейчас правильное время".

Впрочем, она и в дальнейшем будет иметь титул Ее Величества и может быть назначена исполняющим обязанности регента. Это означает, что она сможет исполнять обязанности главы государства, когда король Фредерик или кронпринц Кристиан не смогут, например, если они будут за границей.

Король Дании Фредерик Х Фото: Getty Images

Несмотря на то, что датская монархия является одной из старейших в Европе, она насчитывает более 1000 лет, в ней нет традиционного момента коронации. Поэтому мировые лидеры и высокопоставленные лица не присутствовали.

Напомним, королева Маргрете II отреклась от престола.

Также Фокус писал об истории знакомства и любви короля Фредерика и королевы Мэри.