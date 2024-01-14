Провозглашен новый король Дании Фредерик Х: как прошла коронация (фото)
Церемония состоялась в столице королевства Копенгагене. По традиции, событие не было слишком пышным и не может похвастаться рядом приглашенных мировых лидеров, как это было на коронации британского монарха Чарльза III в мае 2023 года.
55-летний король Дании Фредерик X официально занял престол после отречения своей матери, королевы Маргрете II, во время церемонии в столице Копенгагене 14 января 2024 года. Об этом пишет CNN.
Мать новоиспеченного монарха подписала необходимые бумаги, а ее старший наследник сидел в этот момент справа во дворце Кристианборг.
Отречение королевы Маргрете II после более пяти десятилетий на троне проложило путь ее сыну, бывшему кронпринцу Фредерику, стать ее преемником.
Церемония состоялась на заседании кабинета министров во дворце Кристиансборг в столице Копенгагене, когда Маргрете II подписала декларацию о своем отречении, официально передав корону сыну Фредерику.
Большие толпы людей собрались на улицах столицы Дании, несмотря на холодную погоду.
Впоследствии премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично провозгласила нового короля с балкона дворца — традиция, существующая с конституции 1849 года.
После провозглашения Фредерик произнес короткую речь, а затем к нему присоединилась его жена австралийского происхождения, королева Мэри и их четверо детей, в том числе кронпринц Кристиан, новый преемник престола.
Новый датский монарх и его возлюбленная поцеловались на балконе дворца перед тысячами поклонников. Королева Мэри выбрала светлый образ для важного исторического события.
83-летняя Маргрете II была самым долго правящим монархом Европы и последней правящей королевой в мире. В своем выступлении в новогоднюю ночь она объявила о завершении исторического срока пребывания на должности после 52 лет.
Она сказала, что размышляла о том, "будет ли сейчас подходящее время, чтобы передать ответственность следующему поколению" после недавней операции на спине, и пришла к решению, "что сейчас правильное время".
Впрочем, она и в дальнейшем будет иметь титул Ее Величества и может быть назначена исполняющим обязанности регента. Это означает, что она сможет исполнять обязанности главы государства, когда король Фредерик или кронпринц Кристиан не смогут, например, если они будут за границей.
Несмотря на то, что датская монархия является одной из старейших в Европе, она насчитывает более 1000 лет, в ней нет традиционного момента коронации. Поэтому мировые лидеры и высокопоставленные лица не присутствовали.
Напомним, королева Маргрете II отреклась от престола.
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