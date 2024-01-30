Король Норвегії Гаральд заявив, що не зречеться престолу, як королева Данії Маргрете

86-річний король Норвегії дав зрозуміти, що не зречеться престолу, як це зробила його данська колега. Наступником Гаральда є його син Хокон.

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Король Норвегії Гаральд зробив різку заяву, коли його запитали про те, чи зречеться він престолу через похилий вік, як це зробила королева Данії Маргрете. Гаральд заявив, що склав присягу, коли вступав на престол 1991 року. Про це пише People.

86-річний король Норвегії заявив, що не зречеться престолу, відповідаючи на запитання преси під час відвідування Faktisk.no, некомерційного сайту з перевірки фактів. Це питання виникло після шокуючого зречення королеви Данії Маргрете 14 січня.

Король Гаральд і королева Маргрете

Але Гаральд не наслідуватиме її приклад.

"У мене немає таких планів. Я дотримуюся того, що говорив весь цей час. Я склав присягу Стортингу, і вона дійсна на все життя", — заявив король Гаральд, маючи на увазі обіцянку, яку він дав норвезькому парламенту, коли вступав на престол 1991 року. Стортинг перекладається, як "великі збори". У норвезькому однопалатному парламенті 169 депутатів.

Гаральд став монархом у віці 53 років після смерті свого батька, короля Олава, у січні 1991 року. У Гаральда був час підготуватися, оскільки він виконував обов'язки наслідного принца-регента відтоді, як його батько тяжко захворів навесні 1990 року.

Король Гаральд, королева Соня і кронпринц Хокон

Цікаво, але Гаральд V перший король Норвегії з ім'ям "Гаральд" з початку XII століття. До нього це ім'я носили такі легендарні правителі, як Гаральд Прекрасноволосий, Гаральд Сіра Шкура, Гаральд Синьозубий, Гаральд Суворий і Гаральд Гіллі, персонаж "Саги про Магнуса Сліпого і Гаральда Гіллі". Синьозубий у норвезькій традиції пропускається, оскільки він був правителем ще й Данії, тож Гаральд став п'ятим свого імені.

Останніми роками король Гаральд зіткнувся з низкою проблем зі здоров'ям і в травні минулого року провів деякий час, але жорсткий характер його останньої заяви свідчить про те, що він не планує йти у відставку найближчим часом.

Гаральд і Гокон розсміялися, коли короля запитали, чи є у нього якісь поради для його онуки, 20-річної принцеси Інгрід Александри, яка минулого тижня розпочала річну військову підготовку в інженерному батальйоні в Індре-Трумсі. Принцеса Інгрід Александра — старша дитина спадкоємного принца Гокона і його дружини спадкоємної принцеси Метте-Маріт, і вона слідує за своїм батьком за лінією спадкоємності.

Пріцнесса Інгрід Александра Фото: Getty Images

Король сказав, що він дав пораду: виконувати накази, навіть якщо сенс їх незрозумілий, і не ставити надто багато запитань.

У Норвегії прийнято, що ті, хто має зійти на престол, проходять військову підготовку. Сам король Гаральд закінчив Норвезьку військову академію 1959 року.

Нагадаємо, для свого першого виходу у світ у новому статусі королеви Данії, Мері обрала елегантний костюм і особливі прикраси.