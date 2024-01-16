Королева Данії Мері вибрала особливе вбрання для виходу у світ у новому статусі

Король Фредерік з дружиною відвідав парламент у свій перший день в якості нових монархів Данії. І його дружина, королева Мері, вибрала костюм кольору "королівський синій" і особливі фамільні прикраси.

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Король Фредерік X став новим королем Данії після того, як його мати, королева Маргрете, зреклася престолу на його користь. Його дружина Мері, уродженка Австралії, стала королевою. І вже вийшла у світ у новому статусі. На балконі палацу вона з'явилася в білій сукні, а для першого візиту до парламенту обрала ефектне синє вбрання з королівськими прикрасами. Про це пише Daily Mail.

Нові король і королева Данії побували в парламенті, офіційно виступивши у своїх нових ролях.

Королева Данії Мері та король Фредерік Х Фото: Getty Images

51-річна королева Мері в синьому костюмі зі спідницею і парадному капелюсі супроводжувала свого чоловіка. І хоч у Копенгагені було доволі холодно і йшов сніг із дощем, Мері трималася стійко.

До королівського подружжя приєднався їхній син, 18-річний наслідний принц Крістіан, а також мати Фредеріка королева Маргрете, яка офіційно пішла у відставку в неділю після 52-річного правління.

До королівської сім'ї в данському парламенті також приєдналися 54-річний брат Фредеріка Йоахім, але без своєї дружини, принцеси Марії, і принцеса Бенедикта, сестра Маргрете.

Королівська сім'я Данії Фото: Getty Images

Опинившись у парламенті, сім'я вислухала промови датських політиків, зокрема прем'єр-міністра, перш ніж хор датських національних дівчат заспівав пісню на вірші Ганса Крістіана Андерсена "Данія, моя батьківщина", змусивши Мері заплакати. Це дуже популярний твір, який часто пропонують як новий державний гімн Данії.

"Це більше, ніж пісня. Це зізнання в любові до Данії, до історії, до мови, до культури, до ландшафту. Пісня про кохання, яке навіть я, хоч і не народилася в Данії, але відчуваю глибоко у своєму серці. І я знаю, що не обов'язково народитися в країні, щоб почуватися як вдома", — говорила королева Мері раніше в інтерв'ю.

Своє вбрання кольору "королівський синій", королева Мері доповнила особливими прикрасами: діамантовими сережками у формі квітів, які раніше придбали на аукціоні Bruun Rasmussen, і брошкою з діамантами, перлами і великим сапфіром.

Брошка — прикраса з королівської скриньки. Її першою власницею була німецька принцеса Луїза Маргарита Прусська, яка 1879 року вийшла заміж за британського герцога Артура Коннаутського, сина королеви Вікторії. Брошку вона отримала в подарунок на весілля.

Королева Данії Мері та король Фредерік Х

Після її смерті брошка перейшла у спадок її старшій дочці Маргариті Коннаутській, яка стала дружиною майбутнього короля Швеції Густава VI Адольфа.

Зі Стокгольма до Копенгагена брошку 1935 року привезла її дочка, принцеса Інгрід, коли вийшла заміж за спадкоємця престолу, майбутнього короля Фредеріка IX.

Мері отримала брошку в подарунок 2005 року після народження принца Крістіана і вперше одягла її на хрестини малюка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які прикраси новоспечена королева вибрала для своєї першої появи на публіці в новому статусі.