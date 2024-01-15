Снігова королева: прихований сенс сукні данської королеви Мері та її прикрас

Мері одягла білу сукню, що символізує "чистоту корони", а її прикраси були даниною поваги данському прапору.

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Нова королева Данії Мері, дружина раніше кронпринца, а тепер короля Данії Фредеріка, з'явилася на балконі палацу Крістіансборг у Копенгагені разом зі своїм чоловіком усього за кілька миттєвостей після того, як його мати королева Маргрете II зреклася престолу в неділю. 51-річна Мері мала простий і елегантний вигляд у білосніжному вбранні. Та в ньому було приховано чимало таємних послань. Про це пише Daily Mail.

Її біла сукня — це символ нових починань, сили та чистоти, а її вибір прикрас — данина поваги данському прапору.

Королева Мері та король Фредерік із сім'єю Фото: Getty Images

Докторка Жизель Бастін, королівська експертка з Університету Фліндерс, розповіла, що жінки королівського дому Данії традиційно носять білий колір на коронаціях, щоб символізувати "оновлення та чистоту Корони".

"Ми бачили це в британській королівській сім'ї, де 1953 року королева Єлизавета II носила біле, як і її фрейліни та всі жінки, присутні в абатстві. Ми бачили це також на коронації короля Карла III", — сказала вона.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон була в білому на коронації короля Карла III в травні минулого року.

Мері патріотично вибрала білу сукню від данського дизайнера Сорена Ле Шмідта. Пошила її Біргіт Гальштейн, та сама швачка, яка пошила її культову весільну сукню Uffe Frank.

"Данські члени королівської сім'ї відомі тим, що вони стриманіші, ніж британські члени королівської сім'ї, і вбрання Мері передбачало акцент на "майбутньому" та "сучасності" нового королівського двору Данії", — сказала вона.

Також Мері могла вибрати біле, щоб продемонструвати, що в їхній із Фредеріком сім'ї все гаразд, після того, як виникли чутки про його ймовірний роман із мексиканською світською левицею Дженовевою Казановою.

Королева Мері та король Фредерік Фото: Getty Images

Мері доповнила своє вбрання прикрасами з рубінами. Червоно-біле поєднання — покликання на данський прапор.

"Кольори Данії — червоний і білий, тому красива біла сукня, прикрашена сережками та брошкою з рубінового набору, здалася правильним вибором", — сказав дизайнер.

Мері носила на поясі дві шпильки для волосся, сережки та брошку, яка є частиною рубінової парюри, до якої також входять тіара, намисто, перстень і браслет.

Рубіновий набір — це сімейна реліквія данської королівської родини. Виготовив її невідомий ювелір на замовлення Наполеона 1804 року.

Вони потрапили до данської королівської сім'ї, коли дочка шведської королеви вийшла заміж за майбутнього короля Фредеріка VIII 1869 року, і з того часу перебувають у родині.

Марія була єдиною власницею рубінів із моменту її весілля з принцом Фредеріком 2004 року, і востаннє одягала їх на новорічну вечерю в палаці 1 січня.

Її рубінові прикраси були не єдиним важливим аксесуаром.

Нижче за ліву ключицю вона прикріпила Орден королівської сім'ї королеви Маргрете II, на якому зображено портрет королеви в ромбоподібній рамці, що звисав із банта з біло-червоної стрічки.

Брошка — це особистий знак, подарований королевою на її розсуд, а не державна нагорода.

Мері отримала його в подарунок перед весіллям із Фредеріком, але вперше вона його одягла тільки 2012 року.

Королева Маргрете, принцеса Бенедикт і їхня сестра, королева Греції Анна Марія, носять схожий значок із портретом свого батька.

Буде зроблено новий портрет короля Фредеріка, і Мері стане першою та поки що єдиною його володаркою.

"Ordensportrættet" Фредеріка буде укладений у 200-річну ромбоподібну оправу, що належить імператриці Бразилії Амелі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про історію знайомства та кохання короля Фредеріка та королеви Мері.