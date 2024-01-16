Королева Дании Мэри выбрала особенный наряд для выхода в свет в новом статусе

Король Фредерик с супругой посетил парламент в свой первый день в качестве новых монархов Дании. И его жена, королева Мэри, выбрала костюм цвета "королевский синий" и особенные фамильные украшения.

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Король Фредерик X стал новым королем Дании после того, как его мать, королева Маргрете, отреклась от престола в его пользу. Его жена Мэри, уроженка Австралии, стала королевой. И уже вышла в свет в новом статусе. На балконе дворца она появилась в белом платье, а для первого визита в парламент выбрала эффектный синий наряд с королевскими украшениями. Об этом пишет Daily Mail.

Новые король и королева Дании побывали в парламенте, официально выступив в своих новых ролях.

Королева Дании Мэри и король Фредерик Х Фото: Getty Images

51-летняя королева Мэри в синем костюме с юбкой и парадной шляпе сопровождала своего супруга. И хоть в Копенгагене было довольно холодно и шел снег с дождем, Мэри держалась стойко.

К королевской чете присоединился их сын, 18-летний наследный принц Кристиан, а также мать Фредерика королева Маргрете, которая официально ушла в отставку в воскресенье после 52-летнего правления.

К королевской семье в датском парламенте также присоединились 54-летний брат Фредерика Иоахим, но без своей жены, принцессы Марии, и принцесса Бенедикта, сестра Маргрете.

Королевская семья Дании Фото: Getty Images

Оказавшись в парламенте, семья выслушала речи датских политиков, в том числе премьер-министра, прежде чем хор датских национальных девушек спел песню на стихи Ганса Христиана Андерсена "Дания, моя родина", заставив Мэри заплакать. Это очень популярное произведение, которое часто предлагается в качестве нового государственного гимна Дании.

"Это больше, чем песня. Это признание в любви к Дании, к истории, к языку, к культуре, к ландшафту. Песня о любви, которую даже я, хотя и не родилась в Дании, но чувствую глубоко в своем сердце. И я знаю, что не обязательно родиться в стране, чтобы чувствовать себя как дома", — говорила королева Мэри ранее в интервью.

Свой наряд цвета "королевский синий", королева Мэри дополнила особенными украшениями: бриллиантовыми серьгами в форме цветов, которые ранее приобрели на аукционе Bruun Rasmussen, и брошь с бриллиантами, жемчугом и крупным сапфиром.

Брошь – украшение из королевской шкатулки. Ее первой владелицей была немецкая принцесса Луиза Маргарита Прусская, которая в 1879 году вышла замуж за британского герцога Артура Коннаутского, сына королевы Виктории. Брошь она получила в подарок на свадьбу.

Королева Дании Мэри и король Фредерик Х

После ее смерти брошь перешла по наследству ее старшей дочери Маргарите Коннаутской, ставшей женой будущего короля Швеции Густава VI Адольфа.

Из Стокгольма в Копенгаген брошь в 1935 году привезла ее дочь, принцесса Ингрид, когда вышла замуж за наследника престола, будущего короля Фредерика IX.

Мэри получила брошь в подарок в 2005 году после рождения принца Кристиана и впервые надела ее на крестины малыша.

Напомним, ранее Фокус писал, какие украшения новоиспеченная королева выбрала для своего первого появления на публике в новом статусе.