Королева Данії Маргрете опинилася в лікарні після падіння в палаці

Життю Її Величності нічого не загрожує, але поки що вона залишається під наглядом лікарів.

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84-річна королева Данії Маргрете, яка зреклася престолу в січні на користь свого сина короля Фредеріка, потрапила до лікарні після того, як впала у своєму палаці Фреденсборг. Цей палац на голландському острові Зеландія — сезонне місце відпочинку данської королівської сім'ї, яке часто використовується в літні місяці.

"Королеву Маргрете доправили в Rigshospitalet учора ввечері після падіння в палаці Фреденсборг. У зв'язку з обставинами королева почувається добре, але її тимчасово госпіталізували для спостереження", — повідомила Лене Баллебі, голова відділу комунікацій датського королівського дому, в заяві, поширеній датськими виданнями B. T. і Ekstra Bladet.

Зараз її стан стабільний, але лікарі ще хочуть поспостерігати за нею.

20 вересня Маргрете, троюрідна сестра королеви Єлизавети, мала взяти участь у заході, присвяченому 75-річчю кафедри археології в Університеті Орхуса, але тепер відмовилася від участі.

Востаннє на публіці королева з'являлася на церемонії вручення премії Рунгстедлунда 2024 року в музеї Карен Бліксен на початку тижня.

Попри те, що торік вона пішла у відставку, про що повідомила у своїй новорічній промові, монархиня залишається активною і виконує королівські обов'язки разом зі своїм сином.

Королева Маргрете Фото: Getty Images

Вона сказала, що однією з причин, через яку вирішила відмовитися від престолу, були проблеми зі здоров'ям, додавши, що в лютому 2023 року їй зробили операцію.

"Усе минуло добре, завдяки досвідченому медичному персоналу, який піклувався про мене. Звісно, операція також змусила замислитися про майбутнє — чи настав час передати відповідальність наступному поколінню", — заявила Її Величність.

Вона, як і раніше, відома як Її Величність королева Маргрете і може виконувати обов'язки регента, якщо король Фредерік, королева Марія і наслідний принц Крістіан перебувають за кордоном, хворі або у відпустці.

У Данії формальна влада належить обраному парламенту та його уряду. Очікується, що монарх залишатиметься вищим від партійної політики, представляючи націю традиційними обов'язками, починаючи від державних візитів і закінчуючи присутністю на національних святах.

Народжена 1940 року, Маргрете протягом усього свого життя мала широку підтримку данців, які цінують її тактовну і водночас творчу особистість. Прем'єр-міністр раніше описував її як "уособлення Данії".

Монарх потрапила в заголовки газет 2022-го, коли позбавила королівських титулів чотирьох дітей свого молодшого сина принца Йоахіма.

У неї були близькі стосунки зі своєю троюрідною сестрою королевою Єлизаветою II, обидві — нащадки королеви Вікторії. Вони дуже подружилися під час кількох державних візитів до країн одна одної впродовж десятиліть. Востаннє Маргрете приймали у Віндзорі 2000 року.

Раніше Фокус писав, що король Норвегії Гаральд не зречеться престолу, як королева Данії Маргрете.