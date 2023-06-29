Сыновья Мадонны были замечены возле ее квартиры в Нью-Йорке (фото)

Парни пришли в ее квартиру в Нью-Йорке, так как накануне стало известно, что певица серьезно заболела.

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Сыновья 64-летней американской певицы Мадонны, Дэвид Банда и Рокко Ричи, были замечены около квартиры звезды в Верхнем Ист-Сайде, Нью-Йорк. Об этом пишет PageSix.

На снимках Дэвид, которого она усыновила в Малави в 2006 году, выглядел стильно, проходя мимо черных ворот с наушниками в ушах. Он надел узорчатую футболку с коротким рукавом, синие джинсы и дополнил образ парой замшевых коричневых ботинок.

Вскоре после этого его 22-летний брат Рокко Ричи также прибыл в квартиру на Манхэттене. Парень был в синих брюках, полосатой полосатой рубашке поло и черных туфлях. Юный художник дополнил аутфит солнцезащитными очками и черной сумкой, которую он носил через плечо.

Визит Дэвида и Рокко в дом их звездной мамы произошел после того, как вчера стало известно, что поп-звезда был доставлена в больницу Нью-Йорка. По словам менеджера Мадонны, у его клиентки "развилась серьезная бактериальная инфекция". Знаменитость провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Все это время ее дочь Лурдес Леон была рядом с ней.

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