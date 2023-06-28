Мадонну нашли без сознания и госпитализировали: что известно

Звезду нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка.

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64-летняя американская певица Мадонна была срочно госпитализирована, а затем интубирована в отделении интенсивной терапии. Об этом пишет PageSix.

По информации таблоида, звезда сцены была интубирована как минимум на одну ночь, прежде чем ей удалили трубку. Теперь она в сознании и выздоравливает. Также известно, что ее дочь Лурдес Леон была рядом с ней на протяжении всего этого времени.

Менеджер Мадонны Гай Осири поделился в своем Instagram, что у его клиентки "развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии".

Хотя инсайдер сообщил таблоиду, что королева поп-музыки сейчас "выписана из отделения интенсивной терапии", Осири объяснил в своем посте: "Она все еще находится под медицинским наблюдением. Ожидается полное выздоровление".

Ранее в этом году Мадонна объявила, что начнет свой тур "Celebration" в честь 40-летия своей музыкальной карьеры. Ожидалось, что турне, состоящее из 84 концертов, начнется 15 июля на стадионе Rogers Arena в Ванкувере, но публикация Осири показала, что концерты отложат из-за опасений по поводу здоровья.

"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", — подытожил менеджер артистки он.

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Ранее Фокус писал, что Мадонна заработала четыре миллиона долларов с поместья The Weeknd.