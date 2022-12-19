Сошлись на миллионе. Джонни Депп и Эмбер Херд наконец-то урегулировали свои иски о клевете

Эмбер заплатит бывшему мужу миллион долларов и будет "продолжать жить своей жизнью".

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Джонни Депп и Эмбер Херд наконец урегулировали иски о клевете друг против друга: актриса заплатит бывшему мужу Деппу один миллион долларов, положив конец самому скандальному бракоразводному процессу Голливуда. Об этом пишет Daily Mail.

Страховая компания Херд выплатит Деппу миллион долларов за прекращение дела. И при этом нет никаких ограничений по поводу того, что актриса может говорить о бывшем муже и своем разводе.

Однако она, как сообщают представители Херд, "с нетерпением ждет возможности продолжить свою жизнь, как она планировала сделать шесть лет назад".

"Она хочет оставить этот неприятный эпизод позади и вернуться к тому, что она любит в жизни; ее карьера, ее семья и ее дела", — сообщил источник.

[ + – ] Эмбер Херд в зале суда Фото: Getty Images

В громком заявлении, опубликованном Херд в Instagram, она заявила, что "моя жизнь, какой я ее знала, была разрушена" судебными делами.

Она добавила, что потеряла всякую веру в правосудие в американской правовой системе, сравнивая это с обращением с ней в британских судах, и заявила, что ее бывший муж выиграл в зале суда Вирджинии из-за голосования присяжных, которые отдали свой голос "за популярность и власть над разумом".

Ей пришлось продать свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы финансировать судебный процесс, она не хотела рисковать потерять еще больше. Это урегулирование означает, что ее страховая компания возьмет на себя оплату Джонни Деппу.

"Я принимаю это решение, потеряв веру в американскую правовую систему, где мои незащищенные показания служили развлечением и кормом для социальных сетей. После долгих размышлений я приняла очень трудное решение урегулировать дело о клевете, возбужденное против меня моим бывшим мужем в Вирджинии", — написала Эмбер Херд.

[ + – ] Джонни Депп в зале суда Фото: Getty Images

Юридические команды Херд и Деппа обсуждали, как можно решить вопрос мирно, чтобы избежать болезненного третьего судебного разбирательства после того, как Херд подала апелляцию.

"Для меня важно сказать, что я никогда не выбирала это. Я защищала свою правду, и при этом моя жизнь, какой я ее знала, была разрушена. Осуждения, с которыми я столкнулась в социальных сетях, — это расширенная версия того, как женщины снова становятся жертвами, когда они заявляют о себе. Теперь у меня, наконец, есть возможность освободиться от того, от чего я пыталась отказаться более шести лет назад, и на условиях, на которые я могу согласиться. Это не акт уступки. Нет никаких ограничений в отношении моего голоса, который будет звучать и дальше", — заявила Херд.

[ + – ] Пост Эмбер Херд в соцсети

Она признала, что разорена и истощена и больше не может выступать в суде. Ожидается, что Депп сделает собственное заявление в ближайшее время.

Хотя звезда "Пиратов Карибского моря" пытался возобновить свою карьеру, ясно, что продолжающийся судебный процесс оказал на нее огромное влияние, включая увольнение актера из франшизы "Фантастические твари" после судебного разбирательства в Лондоне.

Напомним, 11 апреля 2022 года в Вирджинии начался шестинедельный судебный процесс, на котором обсуждались обвинения в жестоком обращении, высказанные на протяжении отношений пары. Пара поженилась в 2015 году, но развелась в 2017-м.

1 июня 2022 года судья обязал ее выплатить бывшему мужу 10,3 миллиона долларов. Херд заявила, что у нее нет таких денег.