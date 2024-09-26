Джонні Депп опинився в обіймах Пенелопи Крус (фото)

23 роки тому актори разом зіграли в культовому фільмі "Кокаїн", і відтоді між ними збереглися теплі стосунки. В Іспанію Депп привіз свій новий фільм, а Крус приїхала підтримати чоловіка Хав'єра Бардема.

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50-річна Пенелопа Крус сфотографувалася з 61-річним Джонні Деппом під час відвідування 72-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні в Іспанії. Відповідною світлиною акторка поділилася в сторіс Instagram

Акторів пов'язує давня дружба. Ще 23 роки тому вони разом зіграли в культовому фільмі режисера Теда Демме "Кокаїн" (2021), втіливши на екрані проблемну подружню пару. Одразу після прем'єри картина стала класикою світового кіно.

Джонні Депп і Пенелопа Крус знову возз'єдналися на кінофестивалі в Іспанії Фото: Instagram/penelopecruzoficial

Депп постав перед глядачами в образі злочинця Джорджа Юнга, який самотужки став провідним світовим імпортером кокаїну з колумбійського картелю Медельїн у 1970-х роках. Курз зіграла його вибухову кубинську дружину Мірту Юнг.

Джонні Депп і Пенелопа Крус у фільмі "Кокаїн"

В основі картини — книжка Брюса Портера 1993 року "Кокаїн: як хлопець із маленького міста заробив 100 мільйонів доларів із Медельїнським кокаїновим картелем і втратив усе".

Роман Портера ґрунтується на реальних історіях американського наркоторговця Юнга і його зв'язках, включно з наркокоролями Пабло Ескобаром і Карлосом Ледером Рівасом (зображуваним у фільмі як Дієго Дельгадо), а також Медельїнським картелем.

Сценарій до стрічки написали Девід Маккенна і Нік Кассаветіс, а до акторського складу увійшли Франка Потенте, Емма Робертс, Джеймі Кінг.

Пенелопа Крус була помічена на церемонії відкриття фестивалю разом із чоловіком Хав'єром Бардемом, удостоєним нагороди.

Пенелопа приїхала на фестиваль у компанії свого чоловіка Хав'єра Бардема

Депп приїхав на фестиваль, щоб представити свій фільм "Моді, три дні на крилах божевілля". Це біографічна драма 2024 року, заснована на житті італійського художника Амедео Модільяні.

Режисером фільму виступив Депп, а сценарій на основі п'єси "Модільяні" Денніса Макінтайра написали Єжи і Мері Кромоловські.

Депп активно повертається в кіноіндустрію після "скасування" в Голлівуді через скандальний судовий процес з актрисою Ембер Герд. Він не тільки активно знімається в європейських картинах, а й взявся за свою зовнішність. Нещодавно його помітили з новими зубами, а тепер подейкують, що Джонні має намір більше уваги приділити своєму тілу, скориставшись послугами індустрії краси.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп зустрічається з 28-річною росіянкою.