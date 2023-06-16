Джонні Депп розповів про складний період під час розлучення з Ембер Герд

Влітку 2022 на екрани виходить перша картина за участю актора після гучного судового процесу.

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60-річний американський актор Джонні Депп розповів, як переживав розлучення з Ембер Герд. Про це пише People.

Напередодні Депп опублікував у своєму Instagram Story відео, яке демонструє інтерв’ю, яке він дав фотографу Грегу Вільямсу та розважальному вебсайту Hollywood Authentic під час свого виступу на Каннському фестивалі в травні 2023, щоб представити свій новий фільм "Жанна Дюбаррі".

"Я робив це кілька разів з різними фільмами протягом багатьох років", — сказав Депп про повернення на червону доріжку в Каннах.

Під час інтерв'ю, у якому актор коротко розповів про свою дружбу з покійним Марлоном Брандо, Депп висловив невдоволення думкою, що "Жанна Дюбаррі" "це його фільм про повернення чи щось подібне".

Джонні Депп Фото: Getty Images

"Я маю на увазі, ти називаєш це як завгодно, ти можеш зробити це як завгодно, але не повернення? Я маю на увазі, що ти повинен піти, щоб повернутися. Я нікуди не пішов. Можливо, про мене не думали, не дивилися чи не дозволяли на мене дивитися…" — зазначив актор.

Новий фільм став його першою роллю в кіно за три роки та його першим фільмом, який вийшов на екрани після скандального судового процесу з колишньою дружиною Ембер Герд у справі про наклеп у 2018 році, яку вона подала про висунення звинувачень у домашньому насильстві.

Джонні Депп Фото: Скриншот

"Тому що, ви знаєте, на початку цього жахливого періоду, на його початку це було… ви знаєте, знову ж таки, це схоже на те, що я казав раніше. Люди можуть потрапляти на дно багато разів, — сказав актор. — Ви можете падати прямо на дно мільярд чортових разів, але якщо вам пощастить знайти підвал, ви в порядку, розумієте?"

Нагадаємо, Ембер Герд виплатила Джонні Деппу мільйон доларів.

Також Фокус писав про коментар доньки Джонні Деппа щодо його нового фільму.