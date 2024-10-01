Джонні Депп відкрив художню виставку, присвячену своїй творчості (фото)

Актор представив суспільству свої роботи, створені на різних етапах життя. Найбільше глядачів заінтригувала "чорна скринька", яка перетворює художні твори Джонні Деппа з полотна на анімаційний фільм.

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Американський актор, кінорежисер і музикант Джонні Депп 30 вересня в Нью-Йорку відкрив свою експериментальну художню виставку під назвою A Bunch of Stuff, повідомляє Daily Mail.

61-річний актор на відкриття прийшов у світло-коричневому пальті, широких блакитних джинсах, сірій футболці та камуфляжній сорочці. Свій гламурний образ зірка Голлівуду доповнив парою чорних черевиків, заляпаних фарбою; квітчастою хусткою, обмотаною навколо шиї; чорними сонцезахисними окулярами та світло-коричневим ковбойським капелюхом.

Джонні Депп на відкритті своєї виставки в Нью-Йорку Фото: Getty Images

Захід Деппа відвідало багато знаменитостей, зокрема Емілі Греньє, Натана Холмса, Енн-Софі Вільмен, Гаєма Візі, Алекса Макдональдома, Джеймса Берфута і продюсера "Піратів Карибського моря" Джеррі Брукгаймера.

Виставка описується як "мультимедійна", яка "являє собою масштабні імерсивні зали, традиційні галерейні простори і тематичні торгові площі", де вперше демонструє роботи Джонні Деппа на різних етапах його творчості".

Виставка Джонні Деппа Фото: Getty Images

"Насамперед, мистецтво Деппа відображає його шлях. Те, що починалося як нав'язлива потреба творити, досліджувати свої думки і почуття, перетворилося на багату і різноманітну творчість, пронизану широким спектром впливів з історії мистецтв", — йдеться в описі на офіційному сайті виставки.

Виставка Джонні Деппа Фото: Getty Images

"Серцем" виставки є "Чорна скринька" — візуальний інструмент, який занурює глядачів у творчість Джонні Деппа. "Чорна скринька" була створена компанією TAIT у тісній співпраці з Деппом і, як стверджується, "ретельно спроєктована для того, щоб перетворити художній твір Деппа з полотна на анімаційний фільм".

Також представлено так звану "білу скриньку" White Box, в якій показано "60 фізичних творів мистецтва, створених Джонні Деппом за три десятиліття".

Нагадаємо, 26 вересня Фокус писав про те, що Джонні Депп опинився в обіймах Пенелопи Крус.