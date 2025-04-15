Костюм и седая борода. Джонни Депп пожертвовал имиджем ради новой роли

Американский актер Джонни Депп наконец вернулся к съемкам после несколько лет судебной тяжбы с экс-супругой — и сразу поразил необычным образом.

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Об этом пишет Variety.

Депп сыграет главную роль в криминальном триллере Марка Уэбба Day Drinker ("Пьяница"), и на первом фото в образе выглядит седым бородачом — к тому же, в классическом костюме.

Уже известно, что в фильме также сыграет Пенелопа Крус. Это будет "воссоединение" звездных актеров — ведь они уже работали вместе на съемках франшизы "Пираты Карибского моря" (фильм "На странных берегах") и детективной ленты Кеннета Брана "Убийство в "Восточном экспрессе". Депп предстанет в роли загадочного гостя частной яхты, а Крус — героини с криминальным бэкграундом.

Съемки фильма начинаются в Испании. "Мы на прекрасной локации, у нас фантастическая команда и захватывающая история. Это должно быть крутое кино", — поделился впечатлениями режиссер Марк Уэбб.

Напомним, новый совместный проект Джонни Деппа и Пенелопы Крус был анонсирован осенью прошлого года. Этому предшествовал долгий перерыв в актерской карьере Деппа, связанный с судами с его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Та обвиняла Деппа в насилии и даже пыталась собрать на него компромат.

В сентябре 2024 года Джонни Депп открыл в Нью-Йорке свою экспериментальную художественную выставку под названием A Bunch of Stuff. Там он представил ряд мультимедийных проектов, отражающих различные этапы его жизни.