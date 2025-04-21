"Запитайте хуситів": Трамп заперечив "злив" Гегсетом секретних даних про удар по Ємену, що відомо

Президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку міністру оборони Піту Гегсету після того, як у ЗМІ поширилися повідомлення про "злив" ним секретних даних про удари в Ємені 15 березня в чаті Signal, до якого були додані його дружина, брат і особистий адвокат.

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Свою думку американський президент висловив під час великоднього "катання яєць" у Білому домі, трансляцію якого вів канал FoxNews.

Журналіст попросив Трампа прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що Гегсет розкрив секретні дані в чаті Signal.

"І ось ми знову про це. Марна трата часу. Запитайте хуситів, як у нього справи. Піт чудово справляється. Всі задоволені ним. Це фейкові новини, вигадані історії", — відповів президент США.

Трамп прокоментував повідомлення про "злиття" військових даних Гегсетом у чаті Signal. На відео з 32:10.

Про те, що Піт Гегсет надіслав конфіденційну інформацію про удари в Ємені 15 березня в зашифрований груповий чат у Signal, куди були додані його дружина, брат і особистий адвокат, писало 20 квітня видання The New York Times із посиланням на неназване обізнане джерело.

Сам Піт Гегсет у відповідь на публікації про витік даних у Signal розкритикував ЗМІ та розповсюджувачів інформації, пише CNN.

"Знову і знову, коли вони поширюють цю брехню, ніхто їх не викриває. Це те, що роблять ЗМІ. Вони беруть анонімні джерела, незадоволених колишніх співробітників і намагаються накинутися на людей і знищити їхню репутацію", — сказав голова Пентагону.

Речник Пентагону Шон Парнелл також заперечив звинувачення у дописі в мережі Х та назвав новини про "злив" даних Гегсетом "фейковими".

"Вони покладалися лише на слова людей, які були звільнені цього тижня і, видно, мали мотив саботувати секретаря та порядок денний президента. У жодному чаті Signal не було секретної інформації, як би вони (ЗМІ — ред.) не намагалися подати історію", — написав речник.

National Public Radio 21 квітня повідомило з посиланням на офіційного посадовця США, який побажав залишитися анонімним, що Білий дім розпочав пошук нового кандидата на посаду Міністра оборони.

Піт Гегсет розкрив секретні дані США: деталі

У березні видання The Atlantic розповіло, що радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Волц випадково додав журналіста в секретний чат у Signal, де обговорювали операцію в Ємені. Пізніше видання оприлюднило повні скриншоти Signal з планом атаки на хуситів, зокрема дописи міністра оборони Піта Гегсета, в яких було точно вказано час вильоту американських літаків. При цьому журналісти зазначили, що у Білому домі заперечили наявність секретних даних Пентагону в чаті, проте радили не публікувати повідомлення.

Гегсет 26 березня відреагував на нову публікацію The Atlantic щодо витоку даних і назвав їх "містифікацією".