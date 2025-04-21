"Спросите хуситов": Трамп опроверг "слив" Хегсетом секретных данных об ударе по Йемену, что известно

Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку министру обороны Питу Хегсету после того, как в СМИ распространились сообщения о "сливе" им секретных данных об ударах в Йемене 15 марта в чате Signal, к которому были добавлены его жена, брат и личный адвокат.

Related video

Свое мнение американский президент высказал во время пасхального "катания яиц" в Белом доме, трансляцию которого вел канал FoxNews.

Журналист попросил Трампа прокомментировать сообщения СМИ о том, что Хегсет раскрыл секретные данные в чате Signal.

"И вот мы снова об этом. Пустая трата времени. Спросите хуситов, как у них дела. Пит отлично справляется. Все довольны им. Это фейковые новости, выдуманные истории", — ответил президент США.

Трамп прокомментировал сообщения о "сливе" военных данных Хегсетом в чате Signal. На видео с 32:10.

О том, что Пит Хегсет отправил конфиденциальную информацию об ударах в Йемене 15 марта в зашифрованный групповой чат в Signal, куда были добавлены его жена, брат и личный адвокат, писало 20 апреля издание The New York Times со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

Сам Пит Хегсет в ответ на публикации об утечке данных в Signal раскритиковал СМИ и распространителей информации, пишет CNN.

"Снова и снова, когда они распространяют эту ложь, никто их не разоблачает. Это то, что делают СМИ. Они берут анонимные источники, недовольных бывших сотрудников и пытаются наброситься на людей и уничтожить их репутацию", — сказал глава Пентагона.

Представитель Пентагона Шон Парнелл также опроверг обвинения в заметке в сети Х и назвал новости о "сливе" данных Хегсетом "фейковыми".

"Они полагались только на слова людей, которые были уволены на этой неделе и, видно, имели мотив саботировать секретаря и повестку дня президента. Ни в одном чате Signal не было секретной информации, как бы они (СМИ — ред.) не пытались подать историю", — написал представитель.

National Public Radio 21 апреля сообщило со ссылкой на официального чиновника США, который пожелал остаться анонимным, что Белый дом начал поиск нового кандидата на должность Министра обороны.

Пит Хегсет раскрыл секретные данные США: детали

В марте издание The Atlantic рассказало, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Уолц случайно добавил журналиста в секретный чат в Signal, где обсуждалась операция в Йемене. Позже издание обнародовало полные скриншоты Signal с планом атаки на хуситов, в частности сообщения министра обороны Пита Хегсета, в которых было точно указано время вылета американских самолетов. При этом журналисты отметили, что в Белом доме отрицали наличие секретных данных Пентагона в чате, однако советовали не публиковать сообщения.

Хегсет 26 марта отреагировал на новую публикацию The Atlantic об утечке данных и назвал их "мистификацией".