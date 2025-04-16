Новий витік секретів: у Пентагоні підозрюють радника Гегсета, який фігурував у Signal, — ЗМІ

Радник міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ден Колдуелл причетний до витоку секретних даних з Пентагону. Підозрюваного відсторонили від роботи. Фігурант згадувався у скандальному чаті Signal у контексті удару по проксі Ірану хуситах, написало агентство Reuters. Крім того, він противник допомоги Україні та має підтримку республіканського блогера Такера Карлсона.

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Про новий витік даних у США та про реакцію Пентагону Reuters розповіло зранку 16 квітня.

Агентство отримало інформацію про витік від анонімного джерела у Білому домі. Джерело заявило, що Дена Колдуелла (Dan Caldwell) вивели з Пентагону у вівторок 15 квітня. З'ясувалось, що радника Гегсета ідентифікували як підозрюваного. Поки що фігуранта відправили у відпустку за "несанкціоноване розголошення", заявив анонімний співрозмовник медіа. Джерело не уточнило, Колдуелл видав секретну інформацію журналістам чи комусь іншому.

"Розслідування триває", — навело Reuters слова джерела.

Медіа нагадало, що у Пентагоні 21 березня почали розслідування щодо скандального чату в Signal і працівників вирішили перевірити на поліграфі. Не відомо, чи радник Гегсета пройшов поліграф. При цьому його ім'я згадував очільник Міноборони США, коли розповідав у чаті про деталі удару по хуситах.

"Гегсет назвав Колдуелла найкращим контактним пунктом для Ради національної безпеки, яка готувалася до ударів проти хуситів у Ємені", — вказали у статті.

Витік даних в США — деталі

Reuters розповіло про світогляд Колдуелла. Журналісти з'ясували, що фігурант має ізоляціоністські погляди, які викликали питання у Вашингтона. При цьому він виступав проти дій США в Іраку, "скептичний" щодо допомоги Україні та виступає за вихід американців з Європи.

Витік даних в США - підозрюваний Ден Колдуелл, радник Гегсета Фото: X (Twitter)

Республіканський блогер Такер Карлсон, який зробив інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним, особисто знайомий з Колдуеллом, написав фахівець нацбезпеки та оборони Майкл Прегент (Michael Pregent). На одному з відео Карлсон згадав радника Гегсета і назвав його "людиною справжньої чесності, високого інтелекту та принципів… відданого своїй країні… чудовою людиною".

Зазначимо, у березні головний редактор видання The Atlantic розповів, як радник з нацбезпеки Майкл Волц додав його у секретний чат Signal, у якому спілкувались усі топпосадовці Білого дому. Серед них був міністр оборони Піт Гегсет, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші. У якийсь момент Гегсет анонсував удар по хуситах в Ємені: розповів, коли і яким засобами ураження битимуть, вказав цілі. Серед іншого, міністр повідомив про таємне джерело, яке допомогло виявити одного з ватажків проксі Ірану, по якому мала прилетіти бомба.

Після оприлюднення інформації топчиновники спершу заперечували інцидент, а потім все ж почали розслідування. При цьому Гегсет продовжував запевняти, що нічого секретного у Signal не розкрив.

Нагадуємо, 27 березня німецький журнал Der Spiegel виявив адресу Піта Гегсета на російському домені. У медіа розповіли про плани США вивести бази з Європи: питання стосується НАТО та військової спроможності ЄС.