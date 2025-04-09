Ще не вирішили: в США тільки розглядають питання скорочення своїх військ в Європі, — ЗМІ

Сполучені Штати Америки наразі розглядають питання щодо скорочення чисельності своїх військ у Європі. Але остаточне рішення ще не ухвалене.

Related video

Про це повідомляє TVP Info.

Напередодні стало відомо, що Пентагон розглядає можливість виведення близько 10 тисяч американських військових з території Східної Європи.

Представник Пентагону на умовах анонімності зазначив журналістам, що наразі жодне рішення щодо цього не ухвалено.

"Військова структура перебуває на етапі перегляду, але остаточного рішення немає. США залишаються відданими НАТО, але очікують, що європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність за оборону Європи", — додав він.

Як повідомило видання NBC News, Пентагон вже розглядає можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи. Однак це викликає занепокоєння як у США, так і в Європі.

Підрозділи, які можуть бути задіяні в цьому рішенні, є частиною 20 тисяч військових, розгорнутих колишнім президентом США Джо Байденом у 2022 році з метою посилення оборони країн, що межують з Україною.

Шість американських та європейських високопосадовців, які попросили не розголошувати їхні імена, заявили, що якщо Пентагон схвалить це рішення, воно може поглибити побоювання, що США "відмовляються від своїх союзників у Європі".

"Росія може сприйняти скорочення американських військ як ослаблення стримування, що може підвищити її готовність до втручання в Європі з різних напрямків", — зазначив Сет Джонс, старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Точна кількість військових, яких планують вивести зі Східної Європи, ще не визначена.

Нагадаємо, що американська армія завершує трирічну місію на базі Ясенка і розпочинає переведення техніки та особового складу на інші військові об'єкти. Представник USAREUR-AF Крістофер Донахью заявив, що цей крок дозволить США зекономити десятки мільйонів доларів на рік для американських платників податків.

Також США розглядають можливість виведення до 10 тисяч американських військових, розміщених у Східній Європі після початку російського вторгнення в Україну. Такий крок може суттєво вплинути на стратегічний баланс у регіоні та викликати занепокоєння серед американських союзників.