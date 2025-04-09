Еще не решили: в США только рассматривают вопрос сокращения своих войск в Европе, — СМИ

Соединенные Штаты Америки сейчас рассматривают вопрос о сокращении численности своих войск в Европе. Но окончательное решение еще не принято.

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Об этом сообщает TVP Info.

Накануне стало известно, что Пентагон рассматривает возможность вывода около 10 тысяч американских военных с территории Восточной Европы.

Представитель Пентагона на условиях анонимности отметил журналистам, что пока никакое решение по этому поводу не принято.

"Военная структура находится на этапе пересмотра, но окончательного решения нет. США остаются преданными НАТО, но ожидают, что европейские союзники возьмут на себя большую ответственность за оборону Европы", — добавил он.

Как сообщило издание NBC News, Пентагон уже рассматривает возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы. Однако это вызывает беспокойство как в США, так и в Европе.

Подразделения, которые могут быть задействованы в этом решении, являются частью 20 тысяч военных, развернутых бывшим президентом США Джо Байденом в 2022 году с целью усиления обороны стран, граничащих с Украиной.

Шесть американских и европейских чиновников, которые попросили не разглашать их имена, заявили, что если Пентагон одобрит это решение, оно может углубить опасения, что США "отказываются от своих союзников в Европе".

"Россия может воспринять сокращение американских войск как ослабление сдерживания, что может повысить ее готовность к вмешательству в Европе с разных направлений", — отметил Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

Точное количество военных, которых планируют вывести из Восточной Европы, еще не определено.

Напомним, что американская армия завершает трехлетнюю миссию на базе Ясенка и начинает перевод техники и личного состава на другие военные объекты. Представитель USAREUR-AF Кристофер Донахью заявил, что этот шаг позволит США сэкономить десятки миллионов долларов в год для американских налогоплательщиков.

Также США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч американских военных, размещенных в Восточной Европе после начала российского вторжения в Украину. Такой шаг может существенно повлиять на стратегический баланс в регионе и вызвать беспокойство среди американских союзников.