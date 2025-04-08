Оптимизация по-американски: военные США покидают ключевой хаб помощи Украине в Польше

Американская армия завершает трехлетнюю миссию на базе Ясенка и переводит персонал и технику на другие объекты. Представитель USAREUR-AF Кристофер Донахью отметил, что теперь США может сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год.

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Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF) 7 апреля объявило о запланированной передислокации техники и личного состава с польской военной базы Ясенка, снабжающую Украину, на другие военные объекты в Польше. Это решение принято в рамках широкой стратегии оптимизации операций США и улучшения взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО.

Как отмечается в официальном заявлении, подготовка к передислокации велась в течение нескольких месяцев в тесной координации с польскими властями и военными структурами НАТО.

В то же время отмечено, что хаб в Ясенке продолжит выполнять свои задачи в рамках военной поддержки Украины.

"Важная работа по оказанию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного военного присутствия США. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта", — подчеркнули в USAREUR-AF.

Новый этап военного присутствия США в Польше

В сообщении говорится, что объект в Ясенке начал использоваться американскими войсками в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он никогда не являлся официальной польской военной базой, но стал важным узлом логистики, обеспечивая трансфер военной помощи и прием высокопоставленных гостей.

За три года на территории Польши США успели создать полноценный гарнизон и инвестировать в более устойчивую военную инфраструктуру, что стало результатом двусторонних соглашений с польским правительством и стратегических инвестиций с обеих сторон.

Как отметил командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью, после трех лет пребывания американцев на этой базе у США появилась возможность сократить площадь своего присутствия и "сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год".

Напомним, по информации канала NBC, Пентагон рассматривает вывод 10 тысяч американских военнослужащих, переброшенных в Польшу, Румынию и другие страны Европы.